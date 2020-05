Hotellerie: Hygienekonzepte zur Wiedereröffnung

In den vergangenen Wochen durften bayerische Hotels nur Geschäftskunden beherbergen. Doch ab Pfingsten können auch alle andere Gäste wieder übernachten.

Abstand halten ist das wichtigste Gebot. Und Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen der Hotels. Erst im Zimmer darf die Maske abgenommen werden. Dort erwarten die Gäste nur geringe Änderungen wie: keine Gläser mehr, die unbenutzt herumstehen. Auch Hotelmappen, in denen die Gäste blättern könnten, fehlen aus hygienischen Gründen. Lichtschalter und Fernbedienungen werden zudem regelmäßig desinfiziert. Und zum Frühstück gibt es kein großes Buffet, sondern viel Abgepacktes in einer Box.

Wirtschaftsminister mit Konzept zufrieden

Mit dem Konzept der großen Münchner Hotels, wie der Betrieb ab 30.5. wieder losgehen könnte, ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zufrieden.

Das kann ein kleines Hotel eins zu eins genauso umsetzen. Und ich bin der Überzeugung, das wird in wenigen Tagen erledigt sein.

Noch nicht eröffnen dürfen die Wellnessbereiche der Hotels. Auch größere Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen sind bis auf weiteres noch nicht wieder erlaubt.