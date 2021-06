Für 2027 geplant: Hotel im Weltraum

Wem der hiesige Immobilienmarkt ausgereizt scheint, kann sich an einem Hotel in der Erdumlaufbahn beteiligen. Die Firma Orbital Assembly will es möglich machen. Innerhalb der nächsten sechs Jahre will das kalifornische Unternehmen eine luxuriöse Unterkunft für Weltall-Touristen bauen.

Restaurants, Bars, Fitnessstudios, Sporthalle

In der Mitte docken die Raumschiffe an. Die bis zu 280 Gäste wohnen in den Zimmern im Außenring mit Ausblick auf die Erde. Fast 12.000 Quadratmeter Fläche sind geplant mit Restaurants, Bars, Fitnessstudios und auch einer Sporthalle. Das Besondere: Hier kann der Besucher sechsmal höher springen als auf der Erde. Denn die Anziehungskraft soll in dem Bereich nur ein Sechstel im Vergleich zur Erde betragen.

Fünf Millionen US-Dollar pro Nacht

Schon jetzt können Interessierte einen Platz auf der Raumstation namens Voyager reservieren. Der Preis pro Nacht soll bei fünf Millionen US-Dollar losgehen. Wer längere Zeit von der Erde entfernt leben will, kann auch eine Wohnung für sich privat kaufen. Ladenbetreiber werden ebenfalls umworben.

Allerdings: Ob das alles wirklich schon im Jahr 2027 fertig sein wird, ist die Frage. Schon vor zwanzig Jahren hatte es Meldungen über Weltraumhotels gegeben, die bald gebaut werden sollen.