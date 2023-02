Horst Ott wird neuer Chef der IG Metall Bayern

Im Herbst 2018 hörten viele seinen Namen zum ersten Mal: Johann Horn. Der Bevollmächtigte der IG Metall in Ingolstadt stieg auf zum Bezirksleiter der Gewerkschaft in Bayern. Ein Übergangskandidat, bis die Jüngeren so weit sind – so hieß es damals. Horn machte sich schnell einen Namen. Die Krisenzeiten und der digitale und ökologische Umbau der wichtigen Metallbranche forderten ihn als Chef der größten Gewerkschaft auch in Bayern.

Amtierender Vorsitzender Horn geht aus Altersgründen

Der amtierende IG Metall-Vorsitzende in Bayern Horn saß und sitzt in mehreren Aufsichtsräten – darunter BMW. Am 01. April will Horn Platz machen für einen Jüngeren. Gerade jetzt ist eine gute Zeit zu gehen, meint der gebürtige Münchner.

"Eine erfolgreiche Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie liegt hinter uns. Und in wenigen Wochen werde ich 65 Jahre alt. Da freue ich mich auf mehr Zeit für die Familie und die vielen Dinge, die auch Spaß machen." Johann Horn, IG Metall Bayern

Nachfolger Ott ist gelernter Maschinenschlosser

Sein Nachfolger wird da künftig Abstriche machen müssen. Der Vorstand der Gewerkschaft in Frankfurt hat den aus Bayern kommenden Vorschlag heute angenommen.

Horst Ott heißt der Mann, der ab April den Bezirk leiten wird: Gelernter Maschinenschlosser, seit 1982 Mitglied der Gewerkschaft, 57 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und zurzeit noch Bevollmächtigter der IG Metall in Amberg – eine Geschäftsstelle, die für Betriebe wie Siemens, Grammer oder ZF zuständig ist und die Sanierung der Luitpoldhütte begleiten musste.