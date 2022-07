Hopfen-Ernte leidet unter Trockenheit – Vorjahre gleichen aus

Während zum Beispiel bei uns in Deutschland immer weniger Bier getrunken wird, wird in China immer mehr Bier konsumiert und produziert. Das hopfige Getränk ist dort schwer im Kommen. So ist China mittlerweile der größte Bierproduzent, wie die neuesten Zahlen des Branchendienstes des weltweit größten Hopfenspezialisten BarthHaas aus Nürnberg am Montag verdeutlicht haben.

Weltweite Bierproduktion weniger eingebrochen wie befürchtet

Die Bierproduktion ging weltweit um gut ein Prozent zurück. "Erfreulicherweise ist der Bierkonsum weltweit längst nicht so stark eingebrochen, wie prognostiziert wurde“, betonte Peter Hintermeier bei der Online-Präsentation des Branchenberichts am Montag. Besonders starke Zuwächse in der Produktion gab es dabei unter anderem in China (36 Milliarden Liter), Brasilien (14,3 Milliarden Liter), Mexiko (13,5 Milliarden Liter) und den USA (20,4 Milliarden Liter). In China war es das erste Plus nach sieben Rückgängen in Folge.

Ukraine-Krieg trifft Braubranche

"Wie die gesamte Weltwirtschaft ist auch die Braubranche schwer von den Folgen des Ukraine-Kriegs getroffen", sagte Hintermeier. In Russland und der Ukraine würden rund fünf Prozent der Weltbierproduktion gebraut. Deutschland liegt 2021 bei der Bierproduktion auf Platz fünf mit 8,5 Milliarden Liter, knapp vor Russland.

2021: Mehr Hopfen geerntet als benötigt

An mangelndem Hopfen liegt die voraussichtlich rückläufige Bierproduktion aber nicht. Vergangenes Jahr wurde zum dritten Mal in Folge deutlich mehr geerntet, als benötigt wird. Die Hopfenlager sind also gut gefüllt. Die weltweiten Anbauflächen waren zuletzt aber leicht rückläufig, und die aktuelle Ernte in Europa wird wohl wegen der anhaltenden Trockenheit 2022 schwächer ausfallen. USA und Deutschland sind weltweit die größten Hopfen-Anbaugebiete, gut 75 Prozent machen die Erträge dieser beiden Länder aus, erklärt Geschäftsführer Oliver Bergner.

Gasengpässe und -preise belasten Brauerbranche

In Deutschland wird in der Hopfenproduktion kaum Gas eingesetzt – in der Hopfenverarbeitung dagegen schon. Dasselbe gilt für Brauereien und Flaschenproduzenten. Sollte Russland tatsächlich die Gas-Lieferungen nach Europa einstellen, würde dies die Branche zusätzlich belasten, warnen die Hopfen-Experten aus Nürnberg.

Hopfen birgt zahlreiche Aromen – neue Ansätze im Brauprozess

Daher arbeiten die Bierexperten an Alternativen zur einfachen Massenproduktion von Bier. Hopfen birgt zahlreiche Aromen – je nach Sorte und Anbaugebiet. In der sogenannten Konzeptbrauerei arbeiten sie in Nürnberg neben der traditionellen Brauweise auch an modernen Ansätzen – und schauen, an welcher Stelle des Brauprozesses die Gabe von Hopfen Sinn macht. Die Brauer nennen das Hopfen-Stopfen.

Braumeister Lennart Heselhaus erklärt, "zu Beginn der Gärung oder im Gärprozess generell bekommt man, wenn man Hopfen stopft, Zitrusflavour hin. Wenn man während der Reifung stopft, blumiges Aroma, und wenn man dann während der Lagerung stopft, bekommt man dieses grün-grasige, das man klassisch als Hopfen kennt, mit ins Bier rein." Eine Technik, die auch bei sogenannten Craft-Bieren zum Einsatz kommt. Der Bierkonsum in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Da helfen neue Ansätze, um Hopfen für den Konsumenten attraktiv zu machen.

Neue Bier-Nischen und Ansätze

Sie seien auf der Suche nach neuen Wegen, erklärt Geschäftsführer Oliver Bergner. Doch der Bierausstoß alleine sei nicht entscheidend für die Hopfen-Händler, "sondern wie viel Hopfen in das Bier reingeht. Diese Craft-Brew-Szene hat ja eins zu zehn Hopfenbedarf gehabt, was für uns natürlich super war. Und wir suchen andere Nischen, ob es im medizinischen Bereich ist, oder im generellen Getränkebereich, da sind wir sehr aktiv." So entwickeln sie Getränke auf Hopfen-Basis, etwa alkoholhaltiges Hopped Seltzer, einem Trend aus den Vereinigten Staaten. Oder auch einen fermentierten Tee, mit Hopfen versetzt. Dazu noch einfaches aromatisiertes Wasser, auf neudeutsch Hopped Water, bis hin zur Hopfen-Limonade.

Neuheiten für Fachmesse und Kunden

In der hauseigenen Konzeptbrauerei erforschen und entwickeln die Experten von Barth-Haas neue Getränke oder neue Ausbauvarianten. Zum einen, um Brauereien neue Ansätze vorzustellen, was mit Hopfen alles möglich ist. Zum anderen, um neue Getränke zur Marktreife zu bringen. "Wir schauen einfach, in welchen Produkten ist Hopfen möglich", erklärt der zuständige Braumeister Lennart Heselhaus. "Hier haben wir in den letzten Jahren begonnen, sehr viel auf diesem Bereich zu agieren, Produkte zu entwickeln, Getränke zu entwickeln, und das sind finale Ergebnisse, die wir auch auf der Drink-Tech präsentieren.“

Die Drink-Tech ist eine der entscheidenden Fachmessen der Branche, im September wieder in München. Dort soll sich zeigen, welche der Getränke der Hopfen-Experten aus Nürnberg sich künftig durchsetzen könnten. Denn der reine Bier-Absatz, der ist in vielen Ländern – mit Ausnahme Chinas – seit Jahren rückläufig. Und der Branche werden auch die heftige Inflation und die steigenden Energiepreise deutlich zu schaffen machen. Da sind neue Impulse für Brauer und Getränkehersteller besonders gefragt.