Mehr Homeoffice in Corona-Zeiten: Was sich jetzt ändern soll

Wer soll die Einhaltung der Neuregelung kontrollieren?

In vielen Unternehmen ist Homeoffice längst Selbstverständlichkeit, in manchen sieht es der Chef aber gar nicht so gerne. Deshalb soll künftig kontrolliert werden, ob die Arbeitgeber ihrer Pflicht nachkommen, Homeoffice anzubieten. Zuständig sind die Arbeitsschutzkontrollbehörden.

Drohen auch Bußgelder?

Unternehmen, die ihren Beschäftigten ohne wichtigen Grund das Arbeiten im Homeoffice verweigern, sollen nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit Bußgeldern von bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Zudem müssten sie befürchten, dass ihnen der Betrieb im betroffenen Bereich untersagt wird, berichtete die Zeitung weiter.

Kommt mit der Verordnung das generelle Recht auf Homeoffice?

Nein. Ein solches Recht befürwortet Heil zwar, doch es gibt noch immer Streit mit der Union darüber. Das ursprüngliche Vorhaben von Heil, Arbeitnehmern einen Anspruch auf bis zu 24 Homeoffice-Tage zuzubilligen, ist bei der Union auf Widerstand gestoßen. Ein Gesetzentwurf des Ministers von Ende vergangenen Jahres sieht vor, Arbeitnehmern ein Recht zum Gespräch über Homeoffice mit dem Arbeitgeber zuzubilligen.

Wie reagiert die Wirtschaft?

Aus der Wirtschaft kommt Kritik: "Nur wenige Tage nachdem der Bundespräsident, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber einen entschlossenen und gemeinsamen Appell an Unternehmen und Beschäftigte gerichtet haben, schlägt die Politik in einer Art Ersatzhandlung eine Homeoffice-Bürokratie vor", erklärte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am Dienstag. Eine solche würde in ihrer Wirksamkeit "zweifelsfrei" hinter dem Handeln der Sozialpartner zurückbleiben.

Weiter hieß es, die Ankündigung zu einer "Homeoffice-Verordnung" sei mit Verwunderung zur Kenntnis genommen worden. "Es bleibt abzuwarten, ob sich die Verantwortlichen klar darüber sind, dass sie damit zukünftige gemeinsame Interessen im Rahmen der Sozialpartnerschaft erschweren oder verhindern." Sozialpartnerschaft sei immer wirksamer als "bürokratischer Aktionismus".

