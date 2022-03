Homeoffice: Vieles oft noch ungeklärt

Homeoffice, Telearbeit, Mobiles Arbeiten – es kursieren viele Begriffe dafür, dass jemand nicht im Büro arbeitet. Eine saubere Abgrenzung, was mit welchem Begriff gemeint ist, gebe es aber immer noch nicht, stellt Hans Sterr von der Gewerkschaft Verdi fest: "Ob das jemand Homeoffice nennt oder mobile Arbeit. Meistens meint er schlicht und einfach damit: Ich bin nicht im Büro."

Nur der Begriff Telearbeit ist einigermaßen genau definiert – unter anderem weil die Deutsche Postgewerkschaft, die später in Verdi aufgegangen ist, schon vor 27 Jahren mit der Telekom einen Tarifvertrag zur Telearbeit ausgehandelt hat.

Nur "Telearbeit" genauer definiert: Was heißt das?

In dem Tarifvertrag zur Telearbeit wurde beispielsweise festgelegt, wie die Arbeitszeit erfasst wird und in welchem Umfang sich die Firma etwa um ordentliche Büromöbel am Heim-Arbeitsplatz kümmern muss. Der Arbeitgeber würde also eine Art Außenstelle der Firma einrichten. Beschäftigte bekämen einen Arbeitsplatz, der praktisch analog zum Büro ist: Mit festem Schreibtisch, festem Monitor, fester Computertechnik, Telefon.

Bei echter Telearbeit sollten auch Fragen geklärt sein, die beim ab und zu mal zuhause arbeiten oft unter den Tisch fallen: Das beginnt damit, wer den Tisch bezahlt, an dem gearbeitet wird. Und es gibt viele weitere Fragen, sagt Hans Sterr von der Gewerkschaft Verdi: "Wer bezahlt den Strom? Wer bezahlt die Heizung? Wer bezahlt die Fläche, die ich für meine Heimarbeit, für mein Homeoffice, für meine mobile Arbeit belege? Wer bezahlt das Telefon? Kriege ich ein Dienst-Handy oder nicht, was ist mit dem Festnetzanschluss?"

Gewerkschaft: Homeoffice im Graubereich

Wer glaubt, dass nach zwei Jahren Corona solche Fragen in den meisten Fällen ausdrücklich beantwortet seien, der irrt sich, sagt der Gewerkschafter. Es gebe zwar eine ganze Reihe von Betriebsvereinbarungen, doch die setzen voraus, dass es in der jeweiligen Firma einen Betriebsrat gibt, was oft nicht der Fall ist. Und auch dort, wo Betriebsvereinbarungen existieren, werde weiterhin vieles sozusagen auf Zuruf geregelt, stellt der Gewerkschafter Sterr fest: "Ich sage, da liegen 97 Prozent im Graubereich."

97 Prozent Graubereich – bei anderen Themen rund um die Arbeit würde das für Proteste sorgen. Bei Telearbeit und Homeoffice ist das anders. "Dieser Graubereich wird nur deshalb so wenig problematisiert, weil es für beide Seiten Vorteile hat. Viele Arbeitgeber hätten es lange Zeit gut gefunden, wenn sie sich nicht darum kümmern müssen, wann und wo ihre Beschäftigten ihre Arbeit erledigen. Hauptsache, sie tun es", sagt Sterr. Auf der anderen Seite finden viele Beschäftigte die Flexibilität gut, die ihnen das Arbeiten im eigenen Zuhause ermöglicht.

Gewerkschaften fordern gesetzliche Regelung

Doch viele Beschäftigte bekämen irgendwann auch Schattenseiten zu spüren, sagt er: "Spätestens dann, wenn es beispielsweise beginnt, im Rücken zu schmerzen, weil man die ganze Zeit auf einem untauglichen Stuhl sitzt, weil man am Küchentisch sitzt, weil man schlechte Abstände hat, weil die Augen schlechter werden, weil man im falschen Licht sitzt und ähnliche Dinge."

Deswegen setzen die Gewerkschaften darauf, das, was beim Arbeiten zu Hause derzeit oft noch völlig ungeregelt ist, zu regeln und fordern einen gesetzlichen Rahmen für die Arbeit zu Hause.