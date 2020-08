Homeoffice: Bund der Steuerzahler fordert Steuerpauschale

Um die Arbeit im Homeoffice steuerlich geltend zu machen, müssen Arbeitnehmerinnen und -Nehmer sowie Selbstständige ziemlich strenge Bedingungen erfüllen. Die Finanzämter sehen die Gefahr, dass Arbeitszimmer von der Einkommenssteuer abgesetzt werden, die in Wahrheit keine sind. Doch mit Corona waren viele gezwungen, an Küchen-, Ess- oder Balkontischen zu arbeiten, schlichtweg, weil in der Wohnung kein Arbeitszimmer existiert. Jetzt werden Forderungen laut, dass auch solche Arbeitsflächen steuerlich geltend gemacht werden können.

Homeoffice bleibt Teil des beruflichen Alltags

Die Debatte um ein Recht auf Homeoffice hat mit der Corona-Zeit erheblich Schwung aufgenommen, so sehr, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden diesmal wohl wirklich auch für nicht selbständigt tätige Menschen Teil des Berufsalltags bleiben dürfte. Laut Umfragen geht ein Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Firmen davon aus, dass nach der Krise deutlich mehr Arbeit von daheim aus erledigt wird als davor. Die Frage ist nur: Wie sieht dann ein Büro in der eigenen Wohnung aus?

Steuerregeln gelten nur für reine Arbeitszimmer

Laut Steuerverordnung ist das sehr eindeutig geregelt: Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein abschließbarer Raum, der zu 90 Prozent beruflich genutzt wird. Nur dann darf er überhaupt erst geltend gemacht werden und oft auch nur anteilig. Doch lange nicht jeder, der in den letzten Monaten von daheim gearbeitet hat, hat einen solchen Raum in der Wohnung. Außerdem sind Regale voller Aktenordner und Fachliteratur für die meisten Berufe nicht mehr zeitgemäß. Klaus Grieshaber vom Bund der Steuerzahler Bayern fordert deshalb, dass diese Anforderungen aufgelockert werden. Er sagt, man könne beispielsweise eine Homeofficepauschale einrichten, die in die Werbungskostenpauschale einfließt. 100 Euro im Monat seien seiner Meinung nach angemessen.

Finanzministerium reagiert verhalten

So könnte außerdem der Verlust der Pendlerpauschale ausgeglichen werden, meint Grieshaber. Das Bundesfinanzministerium gibt sich bislang reserviert und schreibt auf Anfrage nur, die steuerlichen Regeln für das häusliche Arbeitszimmer gelten, ob nun mit oder ohne Corona.