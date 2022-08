Hoher Strompreis an der Börse: Fatale Folgen für Verbraucher?

Die drohende Stromknappheit wegen klimabedingten Ausfällen von Kraftwerken, abgeschalteten Atomkraftwerken und hohen Gaspreisen hat dazu geführt, dass Produzenten derzeit immer höhere Preise an der Energiebörse aufrufen können.

An der European Energy Exchange (EEX) kostet die Megawattstunde Strom inzwischen achtmal so viel wie im Vorjahr und ein Ende der Rekordpreise ist nicht absehbar. Dieser Anstieg wird immer stärker auch die Verbraucher erreichen. Die Auswirkungen drohen noch dramatischer zu werden als beim Gaspreis.

Günstiger Strom aus Erneuerbaren genauso teuer wie aus Erdgas

Kritiker wie der französische Präsident Macron, der von einer "absurden" Entwicklung spricht, führen das vor allem auf die Preissetzung an der Energiebörse zurück. Dort geht es immer nach dem höchsten Gebot für die letzte verkaufte Megawattstunde. In der Regel liefert die ein teures Gaskraftwerk.

Erzeuger, die ohne Gas mit Kohle und Atomkraft billiger produzieren – oder mit Erneuerbaren sogar ohne Brennstoffkosten – können trotzdem den maximalen Preis verlangen und machen so Rekordgewinne. EU und Politiker von SPD und Grünen wollen diese Stromgewinne begrenzen, konkrete Pläne dazu sind aber noch nicht bekannt.

Ampel will neues "Design" für den Strommarkt

Ähnlich wie bei Mineralölkonzernen, die von hohen Rohölpreisen und ihren Raffinerien profitieren, wird auch bei Stromerzeugern eine Abschöpfung von Übergewinnen gefordert. Schon in ihrem Koalitionsvertrag kündigten die Ampelparteien ein neues "Design" für den Strommarkt an – in Zusammenarbeit mit der EU.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist offen für solche Vorschläge. Aber es gibt immer noch keine konkreten Pläne für mögliche Maßnahmen gegen die extreme Entwicklung am Strommarkt. Während der Preis an der Energiebörse längst explodiert ist und die Inflation weiter anheizt, wächst der Handlungsdruck für die Politik.

Vorschlag: Strompreis anhand der Erzeuger-Kosten ermitteln

Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Bernd Westphal, kann sich gut vorstellen, den Strompreis an der Börse nicht einfach nach dem Höchstpreis der Gebote sondern auch anhand der tatsächlichen Kosten zu ermitteln, die ein Erzeuger damit hat.

Für eine Megawattstunde Windstrom oder Solarstrom gäbe es dann einen geringeren Preis als für Kohle- oder Atomstrom, für den Brennstoff, ein großes Kraftwerk mit Kühlkreislauf etc. gebraucht wird. Am teuersten ist derzeit der Strom aus Gaskraftwerken, weil der Lieferstopp aus Russland das Erdgas zur Mangelware machte. Doch ausgerechnet diese Kraftwerke werden nun verstärkt eingesetzt, um Engpässe von französischen Atomkraftwerken und in anderen Bereichen auszugleichen.

Eingriffe in den Strommarkt zu Lasten der Versorgungssicherheit?

Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) des Bundes mit ihren Experten hält dagegen nichts von Marktbeschränkungen, wie Macron oder die SPD sie fordern. Das könnte der Dena zufolge die Versorgungssicherheit von Wirtschaft und Verbrauchern gefährden. Der Strommarkt ist nämlich ein besonderer Markt: Die Netzspannung muss immer stimmen und duldet nur minimale Toleranzen, damit es nicht zum Ausfall hochsensibler technischer Geräte wie von Computernetzen oder Internetanwendungen kommt.

Gefahr von Blackouts

Zu wenig Strom kann zum Blackout führen, genauso wie zu viel Strom. Darum gab es auch schon absurd niedrige Preise an der European Energy Exchange. Das war in Zeiten des Überangebots, zum Beispiel von Strom aus Windkraft oder Solaranlagen, der gerade nicht gebraucht wurde - eine Erklärung dafür, warum die Windräder so oft stillstehen, ausgerechnet dann, wenn man welche sieht und daran vorbeifährt – sie sollen eben auch nicht zu viel Strom produzieren.

Derzeit herrscht hingegen eher eine Mangellage, die von der internationalen Energiekrise mit steigenden Rohstoffpreisen bestimmt wird. Das heißt, viele Marktteilnehmer sind in Angst, zu wenig zu bestellen oder in Zukunft gar noch mehr für den benötigten Strom bezahlen zu müssen.

Speichern lässt sich der Strom bislang so gut wie gar nicht, weil in solche Technologien kaum investiert wurde. Die Strombörse ist daher voll auf Liefersicherheit einer bestimmten Menge ausgerichtet. Dort kaufen Netzbetreiber und Großkunden nur das kurzfristig zu, was ihnen in ihrer langfristigen Planung für die Stromversorgung noch fehlt.

Höherer Preis für mehr Liefersicherheit – aber Zweifel bleiben

Wer also dort einen Zuschlag bekommt zu einem hohen Preis, muss im Gegenzug ein hohes Maß an Liefersicherheit bieten. Bei einem Durchschnittspreis, wie ihn die SPD als Abrechnungsmodell vorschlägt, könnte es zum Beispiel für Erzeuger unattraktiv werden, teures Gas zu verstromen. Das aber wird offenbar gebraucht zur Abdeckung von Engpässen.

Aktuell wird europaweit sogar mehr Gas verstromt als vor der Gas-Krise mit Russland, was angesichts wohlfeiler Sparappelle an die Verbraucher "absurd" erscheint. Weil auch die Kohle teurer geworden ist und wegen Niedrigwasser auch Atomkraftwerke ausfallen, nehmen immer mehr Kraftwerksbetreiber ausgerechnet das immer knappere Gas.

Spanien hat Weg zu billigerem Strom aus Gas gefunden

Dennoch macht Spanien trotz aller Bedenken vor, wie man dem Strompreis die Spitze nimmt und damit die Kosten für die Kunden in Grenzen hält: In einer nicht unumstrittenen Maßnahme hat die Regierung in Madrid gerade auch im Hinblick auf die Stromerzeugung den Gaspreis gedeckelt. In Spanien kann in Gas-Kraftwerken seitdem billiger Strom produziert werden als in vergleichbaren Kraftwerken in Deutschland oder Frankreich.

Viele Bestellungen gehen dort ein und Spanien exportiert Gas-Strom vor allem ins nahegelegene Frankreich. Ein Beitrag zum Klimaschutz ist die Verbrennung von Gas freilich nicht, das dann auch nicht mehr für die Erdspeicher und die Vorsorge für den anstehenden Winter zur Verfügung steht.

Österreichisches Modell: Die Strompreisbremse

Mit einer Strompreisbremse will Österreich einen ganz anderen Weg gehen, um Verbraucher vor den explodierenden Börsenpreisen zu schützen. Die schwarz-grüne Regierung in Wien hat dazu einen Auftrag an das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) vergeben für ein praktikables und unbürokratisches Modell.

Das soll laut Wifo-Chef Gabriel Felbermayr einen verbilligten Basisverbrauch in jedem Haushalt sicherstellen zu einem Strompreis wie vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Preisbremse gilt nur für einen bestimmten Verbrauch. Das soll zum Energiesparen anregen, weil alles darüber hinaus dann nach dem teuren Marktpreis abgerechnet wird. Nur für den Basisverbrauch will die Regierung den Preisunterschied bei dem Stromversorger ausgleichen und so die privaten Haushalte entlasten. Unternehmer und Betriebe drohen allerdings bei diesem Modell leer auszugehen.