Medizinische Versorgung über die Feiertage angespannt

Die aktuelle Grippe- und Erkältungswelle hat auch Bayern weiter im Griff. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) erwartet deshalb über die Feiertage einen hohen Andrang bei der Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 und auch in den Bereitschaftspraxen, die die KVB betreibt.

Es sei mit längeren Wartezeiten sowohl bei der Telefon-Zentrale als auch in den Bereitschaftspraxen zu rechnen, erklärt die KV - zumal sowohl Praxen als auch die Vermittlungszentrale selbst mit hohen Krankenständen zu kämpfen haben. Die KVB empfiehlt daher, sich auch online auf der Seite 116117.de zu informieren.

Kliniken leiden unter Erkältungswelle

Auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) erwartet Herausforderungen in den Notaufnahmen. In den Kliniken seien viele Beschäftigte krankgemeldet. Akute Lücken in der Notfall-Versorgung seien aber nicht bekannt, erklärt die BKG. Sie bittet Patienten gleichzeitig, nur dann direkt in eine Notaufnahme zu gehen, wenn tatsächlich ein echter Notfall vorliegt.

Auch in anderer Hinsicht könnten die Bürger etwas tun, um die Notaufnahmen vor allem an Silvester zu entlasten, stellt die Krankenhausgesellschaft fest: vernünftig mit Böllern umgehen. "Jede nicht gezündete Rakete verringert das Risiko, dass sich jemand selbst oder andere verletzt und in eine Notaufnahme muss", sagt ein BKG-Sprecher.

Zahnärzte zeigen sich entspannt

Vergleichsweise gelassen klingt die Einschätzung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB). Die Zahl der Notfall-Behandlungen wegen Zahnproblemen gehe seit Jahren zurück, erklärt die KZVB. In der Zahnmedizin zahle sich Prävention offenbar aus, betont die KZVB. "Die dicke Backe wird immer seltener", stellt ein Verbands-Sprecher fest.

Falls Patienten Probleme haben, gebe es in ganz Bayern Notdienst-Praxen, die unter anderem über die Online-Seite notdienst-zahn.de gefunden werden können.