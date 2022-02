Hohe Spritpreise machen einstigen Ladenhüter E10 beliebt wie nie

Die Fahrt zur Tankstelle ist für die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit kein Vergnügen. Die Spritpreise sind weiter auf Rekordniveau. Weil die Sorte E10 spürbar billiger ist als "normales" Super-Benzin, ist der frühere Tankstellen-Ladenhüter mittlerweile so beliebt wie nie zuvor.

Autofahrende tanken mehr E10 als Super

Seit dem Jahreswechsel sei der Anteil von E10 an den verkauften Ottokraftstoffen auf über 50 Prozent gestiegen, heißt es vom fränkischen Tankstellenbetreiber Supol mit Sitz in Nürnberg. "Tendenz weiterhin steigend", so das Unternehmen, das insgesamt 18 Tankstellen betreibt, unter anderem in Nürnberg, Fürth, Ansbach und Neustadt an der Aisch. Supol führt die steigende Nachfrage nach E10 neben dem allgemein hohen Spritpreisniveau auch auf den Preisunterschied zu "normalem" Super-Benzin zurück. Im Vergleich sei E10 derzeit sechs Cent günstiger.

Größere Tanks für mehr E10?

Dass mittlerweile über die Hälfte aller Kundinnen und Kunden mit "Benziner" an der Zapfstelle zu E10 greift, stellt die Tankstellen logistisch vor keine Probleme. Wenn der Trend zu E10 allerdings weiter anhält, könnte es nötig werden, dass der Biokraftstoff in größere Tanks gefüllt wird.

Und trotzdem: Skepsis gegenüber E10 bleibt

Die Spritsorte E10 wurde 2011 in Deutschland an den Tankstellen eingeführt. Sie enthält einen höheren Anteil an Bioethanol als "normales" Super-Benzin. Das soll helfen, den Verbrauch fossiler Kraftstoffe sowie CO2-Emmissionen zu reduzieren. Gerade anfangs hatten viele Autofahrerinnen und Autofahrer trotz aller Beteuerungen Bedenken, E10 könnte ihrem Motor schaden.

Laut einer ADAC-Umfrage im November 2020 hatten rund die Hälfte aller Befragten angegeben, E10 wegen technischer Bedenken abzulehnen. Die Expertenmeinungen zu E10 gehen bis heute auseinander. So hatte eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik zuletzt ergeben, dass E10 langfristig im Motor verbaute Aktivkohlefilter schädigen kann.