Hohe Preise, wenig Gehalt: Tarifrunde 2023 wird hart

Bei weitem nicht jeder Beschäftigte kann sich auf einen Tarifvertrag berufen, der auch die Höhe des Einkommens festschreibt. Das trifft nur auf knapp die Hälfe der Beschäftigten zu. Bei den anderen regelt der Arbeitsvertrag nur die Konditionen. Oft wird dort aber auf einen Tarifvertrag verwiesen. Etliche sind indirekt also auch von dem betroffen, was in den Verhandlungsrunden im neuen Jahr vereinbart wird.

Hohe Inflationsrate ein wichtiges Thema

Wer weniger Gehaltsplus bekommt als die Preise steigen, der muss so wie viele Beschäftigte im letzten Jahr einen Reallohnverlust hinnehmen. Selbst in den großen Branchen Metall, Elektroindustrie oder Chemie gelang es nicht, die Inflationsrate von zum Teil über zehn Prozent voll auszugleichen. 2023 werden die Preise laut Prognosen im Schnitt nur um die sechs bis sieben Prozent anziehen. Trotzdem dürften sich die Gewerkschaften schwertun, höher abzuschließen.

Hier geht's zum Artikel: Tariferhöhungen: Was brachte das Jahr 2021?

Auf den Verhandlungstischen wird sicher das liegen, was die Regierung in einer konzertierten Aktion den Gewerkschaften und Arbeitgebern angeboten hat: Eine Einmalzahlung von bis zu 3.000 Euro, die steuer- und abgabenfrei ist. Die soll zusätzlich gezahlt werden, um die Inflation auszugleichen. Die Arbeitgeber sind aber nicht dazu verpflichtet – es sei denn, die Einmalzahlung wird im Tarifvertrag festgezurrt. Die Gewerkschaften haben aber auch schon durchblicken lassen, dass sie sich 2023 nicht damit zufriedengeben. Sie verlangen eine Gehaltssteigerung auf Dauer statt einer einmal gezahlten Pauschale.

Große Branchen in der Tarifrunde 2023

Den Auftakt setzen zwei Branchen mit vielen Beschäftigten. Gleich am 6. Januar treffen sich die Gewerkschaften und die Deutsche Post am Verhandlungstisch. Es geht um höhere Einkommen für rund 160.000 Kräfte im Bereich Zustellung, Sortierung und Logistik. Der Konzern verdient nicht schlecht. Entsprechend hoch seien die Erwartungen, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Sie fordert 15 Prozent und überraschte mit dieser hohen Zahl auch den Arbeitgeber.

Noch im Januar startet auch die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen mit rund 2,7 Millionen Beschäftigten bundesweit. Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes haben den Arbeitgebern auch mit Blick auf die Inflationsrate eine Forderung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn im Monat übermittelt. Das kostet Bund und Kommunen rund 22 Milliarden Euro, haben deren Kämmerer ausgerechnet. Als weit übertrieben angesichts der zum Teil leeren Kassen wiesen Bund und Kommunen die Forderung gleich ab.

Im Februar steht dann eine sicher nicht weniger schwierige Tarifrunde bei der Bahn an. Auch im Einzelhandel und dem Groß- und Außenhandel treffen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber im Frühjahr am Verhandlungstisch. Für den Herbst steht die Tarifrunde für die Landesbeschäftigten außer in Hessen im Terminkalender.

Hier geht's zum Artikel: Steuern und Löhne: Das ändert sich 2023 für Arbeitnehmer

Streiks nicht ausgeschlossen

Ein Selbstläufer dürfte keine der anstehenden Tarifrunden werden. Die Beschäftigten erwarten zum Großteil den Ausgleich dafür, dass das Leben für sie viel teurer geworden ist. Die Inflationsrate aber wirkt sich auch auf die Kassen von Ämtern, Behörden oder Betrieben aus.

Um die "Kuh vom Eis" zu bringen, wie das auf Tarifdeutsch oft malerisch heißt, dürften die Gewerkschaften in etlichen Branchen ihre Mitglieder zu Aktionen aufrufen. Verdi will das bald schon bei der Post umsetzen, sollte das erste Treffen am Dreikönigstag nicht eine erste Annährung bringen. Und auch im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist mit Warnstreiks zu rechnen – also auch bei den Kitas.

Da der Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr zum Jahresende ausgelaufen ist, könnte der ein oder andere an manchen Tagen vergeblich auf den Bus, die Tram oder U-Bahn warten. Im Groß- und Außenhandel würde ein Warnstreik unter Umständen zu leeren Regalen in den Läden führen. Das Tarifjahr 2023 wird also vermutlich auch Bürgerinnen und Bürgern einiges abfordern.