Hohe Preise: Ölverbund OPEC+ berät über Förderstrategie

Am Ölmarkt richten sich die Blicke auf ein Treffen großer Produktionsländer. Der Ölverbund Opec+, angeführt von den Ölriesen Saudi-Arabien und Russland, will über seine kurzfristige Förderpolitik beraten. Das Umfeld ist angespannt: Die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel ist konjunkturbedingt hoch, das Angebot wegen anhaltender Ausfälle im Golf von Mexiko knapp. Dementsprechend sind die Ölpreise zuletzt deutlich gestiegen. Der Preis für Nordseeöl liegt gegenwärtig nur knapp unter seinem in der vergangenen Woche markierten Dreijahreshoch von gut 80 Dollar.

Unterschiedliche Vorstellungen bei künftiger Förderstrategie

Eine vermeintlich komfortable Situation für Erdöl fördernde Länder. Trotzdem gibt es auch in diesem Kreis von Ländern unterschiedliche Auffassungen über das weitere Vorgehen, so Kai Eckert, Chefredakteur des Energie Informationsdienstes: "Es gab immer Streit, gerade mit der Opec+. Da spielt ja dann auch Russland mit rein. Und die haben da immer gerne eine andere Ansicht als einige andere wichtige OPEC-Staaten." Laut Eckert gibt es einige Staaten, die unbedingt mehr fördern wollen, andere wollen einen hohen Ölpreis. Da müsse man auf diplomatischem Weg eine Lösung finden, erklärt der Chefredakteur des Energie Informationsdienstes.

USA als Gegner der OPEC+-Runde

Größter Gegner für die OPEC+-Runde könnten die USA sein – mit ihrer Fracking-Industrie. Die hatte der OPEC schon einmal die Preise kräftig verdorben. Gerade scheint sie aber noch nicht wieder startklar zu sein, so Eckert. Die Branche sei im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise und die damals auch sehr niedrigen Ölpreise in Mitleidenschaft gezogen worden. "Da sind viele Anbieter Pleite gegangen. Und ich denke mal, dass man jetzt die Fracking-Industrie nicht so schnell wieder hochfahren kann", sagt Eckert. Deutlich sinkende Ölpreise sind damit offenbar in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Die Belastung der Verbraucher weltweit könnte also andauern.