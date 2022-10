Hohe Preise bremsen Neubau von Wohnungen

Hohe Baupreise und fehlendes Material behindern den Neubau von dringend benötigten Wohnungen. Hinzu kommen die stark steigenden Zinsen. Der Anstieg der Kosten für die Errichtung neuer Wohngebäude hat sich im August zwar etwas verlangsamt – im Vergleich zu den Vormonaten. Aufs Jahr gerechnet lagen die Preise im Wohnungsbau aber immer noch um 16,5 Prozent höher (einschließlich Mehrwertsteuer). Diese Zahlen gab heute das Statistische Bundesamt bekannt.

Teuerung am Bau nicht mehr auf Rekordniveau

Die Teuerung im Hochbau hat zu Beginn des dritten Quartals zwar keinen neuen Rekord erreicht, den gab es im Mai mit 17,6 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr. Im direkten Vergleich zum Vormonat ging es im August aber weiter nach oben - und zwar um 2,6 Prozent.

Noch stärker zogen die Preise zuletzt im Tiefbau an, wo es um Straßen und Infrastruktur geht. Was an einigen Baustellen aber noch mehr stört als der Preisanstieg, sind die Lieferengpässe von vielen Produkten bis hin zu einfachem Material, die zu Verzögerungen bis hin zum Stillstand führen.

Je länger es dauert, umso teurer wird es auf den Baustellen

Und je später ein Haus dann fertiggestellt wird, umso teurer wird es angesichts der laufenden Inflation. Diese widrigen Umstände, zu denen auch eine Verdreifachung der Bauzinsen für Hypothekenkredite beitragen, führten bereits zu einigen Absagen. Projekte wurden gestoppt oder gar nicht in Angriff genommen. Bei den Wohnungsunternehmen im Verband GdW ist es die Angst vor hohen Heizkosten-Nachzahlungen, die zu Baustopps führt. Einige Handwerksbetriebe rechnen jetzt, vor allem im nächsten Jahr, mit deutlich weniger Aufträgen.

Wohnungsbau gleichzeitig von vielen Seiten unter Druck

So sind die hohen Baupreise derzeit nur einer von zahlreichen negativen Faktoren für die Schaffung von neuem Wohnraum. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) bringt es so auf den Punkt:

"Entweder die Projekte rechnen sich nicht mehr oder die gestiegenen Baupreise und Zinsen sprengen das Haushaltsbudget, das ohnehin schon durch die explodierenden Energiekosten enorm belastet ist." HDB-Hauptgeschäftsführer Tim Oliver Müller

Die immer stärker werdende Zurückhaltung zeige sich bereits in den rückläufigen Odereingängen und im Anstieg der Stornierungen, so der HDB. Die Bauindustrie hält es für immer schwieriger, dass die Bundesregierung ihre politischen Ziele im Wohnungsbau mit 400.000 Neubauten und davon 100.000 Sozialwohnungen im Jahr erreicht.

Mehr staatliche Förderung für Wohnungsbau notwendig

Gefordert seien jetzt höhere steuerliche Anreize, um sowohl den Neubau als auch die Sanierung von Altbauten im Einklang mit dem gewünschten Klimaschutz zu fördern. Bei der Förderung durch die KfW erlebten Hausbauer seit August mehrere unangenehme Überraschungen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte die Kriterien für Neubauten und die energetische Sanierung insgesamt kurzfristig verschärft bzw. teilweise ganz eingestellt. Außerdem wurden Antragsfristen so stark verkürzt, dass einige KfW-Programme beim Wohnungsbau faktisch beendet wurden. Das wurde in der Baubranche kritisiert, weil dadurch die notwendige Planungssicherheit für viele Vorhaben verlorengehe.

Bund kann allein nicht für zusätzliche Sozialwohnungen sorgen

Bundesbauministerin Geywitz kündigte eine Aufstockung der Bundesmittel für den Neubau von bezahlbarem Wohnraum an, was eine häufig genutzte Umschreibung für Sozialwohnungen ist. Ob diese Mittel tatsächlich zu mehr günstigen Wohnungen führen, ist aber offen.

Länder und Kommunen müssen diese Bundeszuschüsse erst abrufen für eigene Projekte, die auch sie mit öffentlichen Fördergeldern unterstützen in Form einer gemeinsamen Finanzierung. Es ist deshalb bisher unklar, was aus Geywitz‘ Plänen wird und ob sie tatsächlich eines Tages zu mehr Wohnungen führen.