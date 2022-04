Alles wird teurer: Warum welche Preise weiter steigen

Der Anstieg der Verbraucherpreise bleibt auch im April auf Rekordniveau. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Inflationsrate immer noch über sieben Prozent. Auch in den nächsten Monaten ist noch keine Entspannung zu erwarten. Vor allem weil die Energiepreise zunächst weiter steigen dürften. Aber auch die Lebensmittelpreise ziehen deutlich an.

Höhere Lebensmittelpreise nicht immer gerechtfertigt

In den Handelsketten von Supermärkten und Discountern ist ständig von Preiserhöhungen die Rede. Sie werden mit höheren Kosten für Energie, Logistik und nicht zuletzt den steigenden Herstellerpreisen im Einkauf begründet. Vieles davon ist aber weniger auf einen realen Mangel als auf marktbedingte Preisverwerfungen zurückzuführen.

So fallen Russland und die Ukraine als wichtige Herkunftsländer für Getreide, Mais und Ölsaaten wie Sonnenblumenöl wegen des Kriegs weitgehend aus. Deutschland ist aber bei der Versorgung mit Getreide weitgehend autark und die EU insgesamt nicht auf Einfuhren aus der Ukraine oder Russland angewiesen. Von dort werden eher arabische und afrikanische Länder mit Weizen beliefert.

Der Weizenpreis wird aber an den internationalen Börsen für Agrarrohstoffe wie zum Beispiel in Paris gemacht. Wenn dort ein wichtiger Lieferant ausfällt, steigen weltweit wie beim Weizen jetzt die Preise. Dass in Deutschland das Getreide genauso ausreichend verfügbar ist wie vor dem Krieg, spielt in diesem Zusammenhang dann keine Rolle.

Hamstern verteuert Speiseöl unnötigerweise noch weiter

Beim Sonnenblumenöl nimmt die Ukraine tatsächlich eine wichtige Sonderrolle ein, so dass die Ausfälle dort nicht so einfach auszugleichen sind. Verschärft wird der Mangel in den Regalen der Supermärkte aber auch durch das irrationale Kaufverhalten der Verbraucher. Sie kaufen derzeit viel mehr Öl und Weizenmehl, als sie tatsächlich benötigen – aus Angst vor künftigen Preiserhöhungen und Lieferausfällen.

Wenn viele Käufer sich so verhalten und Produkte hamstern, verstärkt das dann natürlich die Tendenz zu steigenden Preisen. Außerdem reagieren Händler auf eine solche Sondernachfrage naturgemäß mit weiteren Preiserhöhungen. Sie versuchen, das noch vorhandene Sonnenblumenöl so teuer wie möglich zu verkaufen. So kommt eine zusätzliche Inflationsspirale in Gang, die eigentlich nicht notwendig wäre.

Inflationserwartungen bestimmen Preise mit

Nicht nur an den Finanzmärkten, wo es vor allem um die Zinsen geht, auch im Alltag bei den Produkten des täglichen Bedarfs spielen die Inflationserwartungen eine entscheidende Rolle. Sie führen zu vorgezogenen Käufen über den eigentlichen Bedarf hinaus und verleiten Händler wie Hersteller zusätzlich zu Preiserhöhungen. Aus Verbrauchersicht wäre es also besser, wenn wir alle weniger preissensibel reagieren und uns eher abwartend verhalten würden. Es gibt kaum etwas, das die Inflation stärker zusätzlich anheizen könnte als Panikkäufe.

Hohe Nachzahlungen fürs Heizen erwartet

Noch heftiger als bei den Lebensmitteln haben sich die Energiepreise entwickelt. An den Tankstellen bewegen sich die Literpreise für Diesel und Benzin schon seit längerem um die Marke von zwei Euro. Durch die Umstellung der Energieimporte aus Russland auf andere Lieferanten könnte es in den kommenden Monaten sogar noch teurer werden.

Besonders stark sind die Preise für Heizöl und Erdgas gestiegen, die für die allermeisten Haushalte entscheidend sind. Je nach Liefervertrag und Mietverhältnis kommen auf die Haushalte unterschiedlich hohe Nachzahlungen zu. Der Eigentümerverband Haus und Grund rechnet damit, dass eine Verdoppelung der Heizkosten das Mindeste sei, auf das sich viele Menschen einstellen müssten.

Auch der Münchener Mieterverein befürchtet deshalb Nachzahlungen, die häufig im vierstelligen Bereich liegen dürften. Hinzukommt dann noch die Anhebung der laufenden Abschlagszahlungen. Die Heizkosten sind damit neben den Kraftstoffpreisen für viele Verbraucher der wichtigste Faktor bei der aktuellen Inflation.

Echter Mangel vor allem bei Rohstoffen – etwa beim Palmöl

Russland könnte durch die internationalen Sanktionen aber nicht nur als Energielieferant weitgehend ausfallen, sondern auch bei wichtigen Rohstoffen wie Industriemetallen. Auch dort müsste die Belieferung umgestellt werden, was mit höheren Kosten verbunden wäre und auch zu Ausfällen in der Lieferkette führen kann.

So schockierte Indonesien dieser Tage mit der Nachricht, dass es als weltgrößter Lieferant von Palmöl einen Exportstopp verhängen will. Palmöl findet sich nicht nur in vielen Lebensmitteln wie Süßigkeiten oder Fertigpizza, es dient auch der Gewinnung von umstrittenem Biosprit. Ein Verzicht in Nahrungsmitteln gilt als unwahrscheinlich, aber teurer könnte es als Zutat schon werden, wenn mit Indonesien der größte Lieferant zeitweise auszufallen droht.

Schlechte Stimmung bei den Verbrauchern

Die täglichen Nachrichten über ständige Preiserhöhungen können für die gesamte Wirtschaft schnell zum Problem werden. So halten Unternehmen Investitionen zurück, wenn sie nicht wissen, wie sich ihre Kosten und Preise entwickeln. Projekte wie in der Bauwirtschaft drohen zu scheitern oder werden zumindest auf Eis gelegt. Und bei den Verbrauchern, die ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor sind, sinkt die Bereitschaft zu Ausgaben und stattdessen steigt die Sparneigung. Das alles ist negativ für das Wirtschaftswachstum, für Wohlstand und Beschäftigung.

Das Konsumklima, das die Kauflaune der Verbraucher widerspiegelt, ist vor dem Hintergrund dieses Preisanstiegs und des Ukrainekriegs auf ein historisches Tief gefallen. Wie die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung GfK feststellte, ist die Stimmung noch schlechter als im ersten Corona-Lockdown.

Was tun Politik und Regierung gegen die Inflation?

Die Inflation aufzuhalten ist kaum möglich, die Bundesregierung kann höchstens punktuell für Abhilfe und Erleichterung sorgen – etwa mit sozialen Ausgleichszahlungen. Eine Senkung der Mehrwertsteuer ist zumindest für einige Produkte wie Gemüse in der Diskussion. Eine Deckelung von Energiepreisen wie in Frankreich kann vielleicht teilweise funktionieren. Bei der Stromsteuer und bei der Mineralölsteuer ist es möglich, die Einnahmen des Staates ebenfalls zu begrenzen.

Die Bundesregierung hat sich an das Thema mit zwei Entlastungspaketen herangetastet, die angesichts der explodierenden Energiepreise aber noch nicht als ausreichend empfunden werden. Kritik kommt von der Verbraucherzentrale Bundesverband, von Sozialverbänden wie dem VdK oder dem Mieterbund.

EEG-Umlage wird abgeschafft

So wird ab Juli die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über die Stromrechnung abgeschafft, bei der es aber nur um wenige Cent pro Kilowattstunde geht. Außerdem soll jeder einkommenssteuerpflichtige Erwerbstätige einmalig 300 Euro brutto bekommen. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe, die frühere Mineralölsteuer, soll für drei Monate auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Gleichzeitig soll es ab Juni für drei Monate günstigere Tickets im öffentlichen Nahverkehr geben.

Für finanzschwache Haushalte gibt es darüber hinaus einen Zuschuss für die Heizkosten und für Fernpendler eine höhere Pendlerpauschale pro gefahrenem Kilometer zum Arbeitsplatz. Außerdem erhalten Familien mit Kindern höhere Zuschläge und Freibeträge bei ihrer Steuererklärung. Es geht also um viele kleinere Maßnahmen, von denen nicht immer alle profitieren können, die aber in der Summe eine gewisse Entlastung bringen. Die Bundesregierung schließt aus, die Verbraucher vollends für den Preisanstieg entschädigen zu wollen. Das hat Bundesfinanzminister Christian Lindner wiederholt deutlich gemacht. Mit einer gewissen Mehrbelastung müsse jeder rechnen, so Lindner.

Keine Eingriffe in die Preisfindung der Unternehmen geplant

Was vollkommen ausgeschlossen ist, sind Eingriffe des Staates in die Preisgestaltung der Unternehmen für ihre Produkte und Dienstleistungen. Das ist Chefsache schlechthin in jeder Firma und letztlich die Freiheit in der Marktwirtschaft.

Bei der Preisfindung geht es um viele Faktoren, wobei die laufenden Kosten und der Einkauf nur einen Teil der Kalkulation darstellen. Jeder Händler muss zum Beispiel auch seine Kunden und Käufer richtig einschätzen, um möglichst viel Ware zu einem optimalen Preis zu verkaufen, der dann auch nicht zu hoch sein darf. Es ist deshalb gut möglich, dass die aktuell höheren Verbraucherpreise unterm Strich gar nicht zu Mehrausgaben führen, wenn insgesamt umso weniger gekauft wird.

Die ständigen Preisschocks vermiesen die Konsumlaune und sorgen dafür, dass viele noch sparsamer werden. Das ist aus Sicht des einzelnen Verbrauchers sicher sinnvoll – etwa in der Erwartung einer hohen Heizkostennachzahlung. Für die gesamte Wirtschaft ist das allerdings schädlich, wenn die höheren Preise den Konsum abwürgen.