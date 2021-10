Wirtschaft: Fehlendes Angebot teils schlimmer als hohe Inflation

Eine Wirtschaft, in der König Kunde nicht alles einfach kaufen kann und geliefert bekommt, das ist für viele Menschen in Deutschland eine neue Erfahrung. Von einer Situation wie in der früheren DDR ist man natürlich weit entfernt. Aber es fühlt sich anders an, wenn vieles teurer wird und einige Dinge selbst für gutes Geld derzeit nicht zu haben sind. Die Globalisierung, die für uns bis vor der Corona-Krise so reibungslos funktionierte, scheint uns diesmal im Stich zu lassen.

Lieferengpässe bei Rohstoffen, Energie, Vorprodukten und Waren machen alles teurer

Ausgangspunkt war der Einbruch der Wirtschaft in der Corona-Krise im vergangenen Jahr und die schnelle Erholung davon, die für viele überraschend kam. Zum Beispiel für die internationale Schifffahrt, die ihre Kapazitäten so schnell nicht wieder hochfahren konnte. Die Folge war eine Preisexplosion bei Hochseecontainern, von denen viele in überlasteten Häfen feststeckten, wo es immer wieder auch zu Corona-Ausfällen kam, nach Ansteckungen mit dem Virus.

Strom- und Gasbedarf in Deutschland und Europa stark unterschätzt

Ein weiteres Beispiel sind die Energieversorger in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die mit einem viel geringeren Strom- und Gasverbrauch in diesem zweiten Corona-Jahr gerechnet hatten. Das war ein folgenschwerer Irrtum, der zu Engpässen bei der Versorgung und folglich auch zu einer Preisexplosion führte.

Der Energieriese Eon ging sogar so weit, den Gashahn für Neukunden zuzudrehen, aus Angst davor, Verluste bei der Lieferung zu machen. Eon will erst einmal abwarten, wie sich die Lieferpreise entwickeln und dann wieder ein Angebot machen. Dieses Verhalten gibt es nicht nur bei Energieversorgern, sondern auch in der Industrie und bei Handwerksbetrieben.

Angst vor explodierenden Rohstoffpreisen führt zu ausbleibenden Angeboten

Solche Ängste haben Handwerker im Baugewerbe schon seit längerem. Vorprodukte wie Baustahl, Schrauben oder schlichter Zement verteuerten sich so rasant, dass Baufirmen ihre Preise nicht mehr halten konnten oder mit Verlust fertigen mussten. Niemand will einen Auftrag ausführen, der am Ende nicht die Kosten deckt. Diese Gefahr hat bei vielen Projekten bereits zu einem Baustopp geführt oder zumindest zu Verzögerungen und einem erheblichen Anstieg der Baukosten.

Industrie versäumte rechtzeitig mehr Vorprodukte nachzubestellen

Die Industrie in Deutschland hat außerdem die boomende US-Wirtschaft und die starke Konkurrenz in Asien unterschätzt. Beides führt dazu, dass viele Rohstoffe und Vorprodukte wie Computer-Chips für die Autoindustrie bei uns gar nicht erst eintreffen. Sie werden stattdessen bereits in Herkunftsländern wie in China verbaut. Und die fertigen Waren kommen eher in den USA als in Europa an, weil dort der Markt noch größer und wichtiger ist.

Die US-Wirtschaft wächst nämlich derzeit mit sechs Prozent im Jahr und ist vor allem vom Konsum getrieben, also dem Verbrauch von Waren. Die Prognosen für Deutschland zeigen dagegen nicht einmal halb so viel Wachstum für 2021 an wie in den Vereinigten Staaten. Bei uns waren es bisher auch weniger die Verbraucher mit ihrer Kauflaune, als vielmehr die Exportindustrie und die Bauwirtschaft, die für eine Erholung von der Corona-Krise sorgten. Dem stehen nun die aktuellen Lieferengpässe bei steigenden Preisen entgegen. Die führenden Wirtschaftsinstitute haben ihre Prognose für 2021 deshalb zurückgenommen und hoffen, dass sich die beschriebenen Rahmenbedingungen im nächsten Jahr verbessern werden.

Warenströme aus Asien gehen zum Teil an Europa vorbei in die USA

So läuft die Erholung der Weltwirtschaft zum Teil an Deutschland und an Europa vorbei. Die nächste Stufe der Globalisierung könnte diesmal ohne uns stattfinden. Ein Beispiel ist das versprochene Flüssiggas, das bei der umstrittenen Förderung von Fracking-Öl in den USA anfällt. Es sollte Deutschland unabhängiger vom Erdgas aus Russland und den Bau der Gaspipeline Nord Stream Zwei überflüssig machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch aus den EU-Ländern kamen nur wenige Bestellungen, aktuell ist der Import des US-Gases sogar rückläufig.

China sitzt auf unersetzlichen Rohstoffen wie Seltene Erden oder Magnesium

Die Tankschiffe mit dem Flüssiggas aus den USA fahren fast nur über den Pazifik nach China, statt auf der Atlantik-Route nach Europa. Die Chinesen haben sich diese Transporte offenbar frühzeitig gesichert - genauso wie viele andere Energie- und Rohstofflieferungen.

Viele wichtige Rohstoffe kommen vor allem aus China auf den Weltmarkt, wie die sogenannten Seltenen Erden oder das Industriemetall Magnesium. Für die Herstellung von Aluminium, Elektroartikeln und Autoteilen braucht man Magnesium, das zu 87 Prozent aus China stammt. Und weil auch dieses Metall zurzeit extrem teuer ist, beschloss die Regierung in Peking einen Ausfuhrstopp. So bleibt zumindest die chinesische Produktion mit Magnesium gesichert, während in Europa die Vorräte für die Fertigung bald ausgehen könnten.

Was wird nun aus dem Weihnachtsgeschäft in Deutschland?

Dass in einer solchen Mangelwirtschaft die Preise steigen, für alles, was man noch haben kann, versteht sich von selbst. Den Preisanstieg für Energie haben die Verbraucher längst mitbekommen. Im Weihnachtsgeschäft drohen weitere unangenehme Überraschungen, wenn die Geschenke nicht mehr rechtzeitig auf den Gabentisch kommen.

Nach einer Umfrage des Münchener ifo-Instituts unter Händlern müssen Kunden im Einzelhandel mit Engpässen und höheren Preisen rechnen. Fast drei Viertel der befragten Händler berichteten dem Ifo-Institut von Lieferproblemen bereits im September. Manches Geschenk werde nicht lieferbar sein oder teurer werden.

Konsumverzicht oder Abwarten keine Lösung für die Volkswirtschaft

Für die Umwelt und den Klimaschutz mag weniger Konsum eine Lösung sein, weil der Energieverbrauch damit sinkt und viele endliche Ressourcen geschont werden. Für einzelne Verbraucher ist das wohl durchaus eine Option, für die gesamte Volkswirtschaft allerdings nicht. Durch die beschriebenen Verzögerungen und Verteuerungen, die sinkende Produktivität und zahlreiche Ausfälle gehen Wachstum und Arbeitsplätze verloren, weil die Wirtschaftsleistung so zwangsläufig sinkt.

Auch positive Prozesse wie die Suche nach klimaschonenden Alternativen und Möglichkeiten für qualitatives statt quantitatives Wachstum werden von der aktuellen Krise eher blockiert als gefördert. In der Vergangenheit gelang es zum Beispiel durch die Weiterentwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft viele neue Jobs zu schaffen und produktiv zu wachsen mit einer zunehmend positiven Bilanz auch für die Umwelt.

Gewerkschaften und Sozialverbänden fordern Entlastung für hohe Energiepreise

Wie lange die Preise vor allem im Energiesektor weiter steigen, ist schwierig vorherzusagen. Gewerkschaften wie Verdi, der Sozialverband VdK und der Verbraucherzentrale Bundesverband halten eine Entlastung für Haushalte mit geringen Einkommen für notwendig bei den gestiegenen Nebenkosten für Strom, Heizung und Warmwasser.

Die Europäische Zentralbank und EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwarten für Deutschland ab dem nächsten Jahr eine Normalisierung bei den Verbraucherpreisen. So entfalle der Basis-Effekt bei den Mehrwertsteuersätzen, die im zweiten Halbjahr 2020 vorübergehend gesenkt wurden und im Folgejahr nun wie eine Steuererhöhung wirken. Außerdem dürften die Energiepreise sich nicht noch einmal so stark verteuern wie in den letzten zwölf Monaten. Billiger wird es damit für die Verbraucher nicht, vor allem nicht bei den gestiegenen Kosten für Strom und Heizung.

Der CDU-Politiker Peter Altmaier hat deshalb als Bundesminister für Wirtschaft und Energie die Abschaffung der EEG-Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gefordert. Diese Umlage macht für die Verbraucher rund ein Viertel des Strompreises aus, der insgesamt zu mehr als der Hälfte aus Steuern und Abgaben besteht.

Ähnlich hoch ist die Besteuerung von Heizöl und Kraftstoffen, für die seit Januar auch noch eine CO2-Steuer von 25 Cent erhoben wird für jede Tonne Kohlendioxid, die bei der Verbrennung freigesetzt wird. Der Staat könnte also hier die Steuerschraube zurückdrehen. Denn Rekordpreise wie an den Zapfsäulen sorgen auch für entsprechende Einnahmen beim Fiskus, der den größten Teil davon anteilig abkassiert.

Höhere Löhne anscheinend nicht das große Thema

Die von Verdi ebenfalls geforderten Lohnerhöhungen wegen der gestiegenen Energiepreisen sind bei Ökonomen kein großes Thema. Sie erwarten nicht, dass es wegen der höheren Verbraucherpreise im nächsten Jahr zu wesentlich höheren Tarifabschlüssen kommt. Inflationstreibende Lohnabschlüsse von deutlich über drei Prozent seien in Deutschland bislang nicht zu beobachten, hieß es etwa bei den Volkswirten der Bayern LB. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, schrieb im Handelsblatt, die Inflation habe zu Zeiten der D-Mark von 1957 bis 1998 im Schnitt bei 3,1 Prozent gelegen und:

"Niemand in Deutschland schimpft heute über eine zu hohe Inflation in diesen Jahrzehnten, sondern viele schauen – manche mit Nostalgie – auf diese Jahre als wirtschaftlich hervorragende Zeit mit einer starken D-Mark und stabilen Preisen zurück."

Zum deutschen Wirtschaftswunder gehörte aber auch, dass man stets alles kaufen konnte und dass es ein großes Überangebot gab, um die Verbraucher in Konsumrausch zu versetzen. Ein Mangel an Weihnachtsgeschenken wie er nun droht, war damals nicht vorstellbar.