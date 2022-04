Hohe Preise: Gastronomien auf dem Land schlagen Alarm

"Wir dachten ja, Corona ist das Schlimmste, was uns je passiert ist – aber die Situation jetzt ist tatsächlich noch schlimmer", sagt Yüksel Siaban. Der "griechische Franke mit türkischen Wurzeln", wie er sich selbst nennt, betreibt seit 27 Jahren einen Dönerimbiss in Rehau im Landkreis Hof.

2.000 Euro mehr Kosten pro Monat innerhalb eines halben Jahres

Im Vergleich zum September 2021 haben sich seine Ausgaben für Gas verdoppelt sagt er, auch Gemüse und Fleisch seien im Einkauf etwa um die Hälfte teurer – außerdem schwerer zu bekommen. Manchmal müsse er inzwischen auch mehrere Märkte im Umkreis abfahren, bis er Tomaten, Salat und Co. zusammen hat. Insgesamt seien seine Betriebskosten seit Herbst um rund 2.000 Euro pro Monat gestiegen, sagt Yüksel Siaban.

Die Folge: Der Imbiss musste seine Preise anheben. Ein Döner kostet nun fünf statt bisher vier Euro. Weitere Erhöhungen sind kaum möglich, sagt Yüksel. Das Limit sei erreicht. Viele seiner Kunden sind Schülerinnen und Schüler oder auch Mitarbeitende der umliegenden Industriebetriebe, die regelmäßig in ihrer Pause kommen. Deren verfügbares Einkommen ist nicht gestiegen – wird der Preis zu hoch, werden sie schlicht und einfach nicht mehr kommen, so die Befürchtung. "Wenn die Kosten jetzt noch mehr steigen, weiß ich echt nicht mehr, was ich machen soll", sagt Yüksel Siaban.

An Preiserhöhungen führt in der Gastronomie kein Weg vorbei

Ähnlich ist die Lage in kleinen Landgasthäusern, deren Gäste zum geringeren Teil Touristen und Laufkundschaft sind, sondern eher die Dorfwirtshaus-typische Mischung aus Familienfeiern, Vereinsleben und Stammtischen. Der halbe Liter Bier kostet dort meist um die 2,50 Euro, Hauptgerichte wie Schnitzel oder Sauerbraten unter zehn Euro. Solche Preise sind allerdings bei den momentanen Kosten nicht mehr zu halten, sagt zum Beispiel Valeria Pausch. Die Spätaussiedlerin aus den ukrainischen Karpaten arbeitet seit 1995 im Gasthof Bergblick in Ebnath, Landkreis Tirschenreuth. 2014 hat sie das Haus als Inhaberin übernommen.

Die Preise im Bergblick sind momentan noch so wie 2019, vor der Corona-Pandemie. Jetzt aber kommt sie um Erhöhungen nicht mehr herum, sagt Valeria Pausch. Vor allem der verdoppelte Gaspreis mache ihr zu schaffen, der Energiebedarf des großen Gasthofes mit Pensionszimmern und Kegelbahn sei hoch. "Das kann man gar nicht umsetzen im Moment", so Pausch, "Die Leute verdienen ja auch nicht von heute auf morgen doppelt." Die Gäste seien schon bereit, für Qualität mehr zu zahlen. Aber im Rahmen. Einzig die Tatsache, dass sie Inhaberin ist und große Teile des regulären Betriebs alleine stemmt, rette sie momentan noch.

Hotel- und Gaststättenverband: Jeder sollte sich einen Gasthausbesuch leisten können

Valeria Pausch will versuchen, die Preiserhöhungen so gering wie möglich zu halten, sagt sie – und folgt damit der Empfehlung des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, klug und mit Augenmaß zu kalkulieren. "Dass sich auch Menschen mit geringeren Einkommen noch einen Besuch im Gasthaus leisten können, das ist uns ganz wichtig", sagt dessen Präsidentin Angela Inselkammer. Der Verband fordert, die während der Pandemie von 19 auf sieben Prozent gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft beizubehalten. Stand jetzt läuft diese Regel zum Jahresende aus. Inselkammer zufolge erhöhe derzeit fast jeden Tag ein Lieferant seine Preise zwischen zehn und 30 Prozent, häufig mit Verweis auf gestiegene Energiekosten.

Dass der Verband das nicht in allen Fällen für berechtigt hält, ist bei der Präsidentin deutlich durchzuhören. Yüksel Siaban in Rehau ist der gleichen Meinung: Dass das Gas durch den Krieg in der Ukraine teurer werde, sei verständlich, sagt er. Warum das aber zum Beispiel auch bei Fleisch, das meist aus Holland oder Argentinien stamme oder bei Eisbergsalat aus Deutschland in diesem Ausmaß der Fall ist, könne er nicht ganz nachvollziehen.