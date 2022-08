Hohe Gaspreise bringen Bayerns Unternehmen in Bedrängnis

Der Gaspreis ist so politisch aufgeladen wie selten: Am vergangenen Freitag hat der russische Gazprom-Konzern angekündigt, die Ostseepipeline Nordstream I Ende August für drei Tage wegen Wartungsarbeiten abzuschalten. Sofort zogen die Preise für Erdgas an.

Zwar waren die deutschen Gasspeicher nach Zahlen des Statistischen Bundesamts am 21. August zu 80,14 Prozent gefüllt. Wegen der stark gestiegenen Energiekosten erwägen inzwischen aber trotzdem immer mehr bayerische Unternehmen, ihre Produktion im Freistaat einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern.

BIHK: Bayerns Firmen wollen Produktion ins Ausland verlegen

Laut aktuellem Energiebarometer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) sehen sich 14 Prozent der Industriebetriebe gezwungen, ihre Produktion zurückzufahren oder einen Teil ihrer Geschäftsbereiche aufzugeben.

Jedes fünfte Unternehmen plant, Kapazitäten ins Ausland zu verlagern oder hat das bereits getan. BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl nennt diese Zahlen "alarmierend". Die hohen Energiepreise bei Öl, Erdgas und Strom sowie die fehlende Versorgungssicherheit gefährdeten den Industriestandort Bayern massiv.

Drei Viertel der befragten Betriebe sind laut Umfrage noch nicht abgesichert, sollte es zu einem Gas-Lieferstopp kommen. Viele Unternehmen müssten aktuell noch erhebliche Mengen Gas für 2022 beschaffen. Erst die Hälfte habe ihren Gasbedarf bereits über Verträge gedeckt.

Erdgas nach wie vor wichtigster Energieträger in der Industrie

Fossile Energieträger spielen deutschlandweit in der Industrie nach wie vor eine bedeutende Rolle. Erdgas war im Jahr 2020 mit einem Anteil von 31,2 Prozent Spitzenreiter, meldet das Statistische Bundesamt. Besonders viel davon braucht die Chemische Industrie. Sie setzt Erdgas nicht nur energetisch – für die Produktion von Strom und Wärme – ein, sondern nutzt den Rohstoff auch als Ausgangsstoff, um chemische Produkte wie Düngemittel herzustellen.

Auf Platz zwei der Industriezweige mit dem höchsten Erdgasverbrauch lagen 2020 die Nahrungs- und Futtermittelhersteller mit einem Anteil von 10,8 Prozent. Darunter fallen auch Molkereien, insgesamt 80 Prozent von ihnen arbeiten mit Gas. Milch zu verarbeiten ist sehr energieintensiv, unter anderem wegen der hohen hygienischen Anforderungen.

Auch die bayerische Glasindustrie ist von Gas abhängig. Insgesamt arbeiten rund 3.500 Menschen in den Betrieben, die überwiegend in Franken angesiedelt sind.