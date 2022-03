Hohe Energiepreise: Viele Mieter spüren sie erst spät

Bereits im Jahr 2021 sind die Energiekosten gestiegen. Vielen Mietern drohen daher bald Nachzahlungen für die Heizperiode 2021, denn die Abrechnungen für das abgelaufene Jahr werden von den Vermietern in der Regel ab Mitte des Folgejahres erstellt und verschickt. Dann werden oft auch die monatlichen Abschlagszahlungen angepasst. Der Mieterbund Bayern rät, schon jetzt Rücklagen zu bilden.

Vermieter halten sich mit Vorhersagen zurück

Mieter begleichen ihre Nebenkosten gewöhnlich mit monatlich fixen Vorauszahlungen. In normalen Jahren entsprechen diese ungefähr den tatsächlichen Kosten. Falls nicht, wird eine Nachzahlung fällig. Aufgrund des starken Anstiegs bei den Energiepreisen ist in diesem Jahr alles etwas anders. Mieter und Vermieter sind gleichermaßen beunruhigt, was auf sie zukommen könnte. Wie hoch die Rechnung schließlich ausfallen könnte, wagt kaum jemand vorherzusagen.

Mieter vorgewarnt

Die Münchner Wohnungsbaugesellschaft “GEWOFAG” schreibt dazu auf BR-Anfrage, dass angesichts der vielen Turbulenzen eine seriöse Prognose für die Heizkostenabrechnung 2022 derzeit nicht möglich sei. Aktuell ist die GEWOFAG noch mit der Abrechnung 2021 beschäftigt, die ab dem Sommer verschickt werden soll. Auch in dieser seien im Vergleich zum Vorjahr bei allen Energieträgern teils hohe Kostenanstiege im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen. Wegen der deshalb deutlich höher ausfallenden Nebenkostenabrechnungen hat die GEWOFAG die Mieter bereits vorgewarnt. Härtefälle, sollte es sie geben, werde man prüfen.

Mieterbund Bayern rät, Rücklagen zu bilden

Erst auf Basis der Nebenkostenabrechnung 2021 können von Mietern höhere Vorauszahlungen verlangt werden. Ab dem Sommer oder spätestens Ende des Jahres, sobald die Abrechnungen vorliegen müssen, werden die gestiegenen Kosten erstmals spürbar sein. Weil die Preisanstiege immer erst später umgelegt werden können, rät der Deutsche Mieterbund Bayern den Mietern, nach Möglichkeit Rücklagen zu bilden. Damit die Vorauszahlungslücke später möglichst problemlos ausgeglichen werden kann.

Heizkostenanstieg hängt stark von Verträgen mit Energielieferanten ab

Ob die Heizkosten tatsächlich so stark steigen, hängt auch von den Verträgen ab, die ein Vermieter mit seinem Energielieferanten geschlossen hat. Die GEWOFAG etwa hat Energielieferverträge, die quartalsweise angepasst werden können. Besonders im letzten Quartal 2021 seien die Energiekosten stark gestiegen.

Die Stadtwerke München (SWM) teilen dem BR auf Anfrage mit, dass Energieversorger Gas normalerweise mehrere Jahre im Voraus einkaufen und Energiepreisanstiege deshalb nur mit großer Verzögerung bei den Kunden ankommen. Bei den SWM gab es die letzte Preiserhöhung zum 1. Januar 2022. Die hohen Energiepreise der vergangenen Wochen zahlen Mieter zur Zeit also erst einmal noch nicht.