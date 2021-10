Hohe Energiepreise: Mittelstand verlangt Steuersenkungen

Die horrend steigende Energiepreise rufen nach Gegenmaßnahmen. Die EU schlägt direkte Zahlungen zur Entlastung von Firmen und Verbrauchern vor sowie Steuererleichterungen und Subventionen. Die noch amtierende Bundesregierung sieht nach der Senkung der EEG-Umlage beim Strompreis keinen Handlungsbedarf mehr. Eine Senkung der Mineralölsteuer, die inzwischen Energiesteuer heißt, wird in Berlin abgelehnt.

Knapp ein Euro pro Liter Benzin für den Fiskus

Ein weiterer Vorschlag wäre es, in der Energiepreis-Krise auf einen Teil der Mehrwertsteuer zu verzichten mit einer vorübergehenden Senkung wie in der zweiten Jahreshälfte 2020. Darüber hinaus fällt bei fossilen Brennstoffen noch die neue CO2-Steuer an. Die Abgaben haben dadurch beim Benzin mit 97 bis 98 Cent pro Liter bereits Rekordhöhen erreicht. Beim Diesel waren es zum gestrigen Rekordpreis 78 Cent Energie- und Mehrwertsteuer plus acht Cent an CO2-Abgabe.

Frankreich und Spanien planen Entlastungen

Der gestiegene Rohölpreis macht dagegen einen wesentlich kleineren Teil aus. Andere EU-Länder wie Frankreich und Spanien planen Entlastungen. In Deutschland steigt die Steuerlast mit den Energiepreisen weiter an.

Mittelstand warnt vor Folgen für Wirtschaft und Verbraucher

Angesichts des neuen Rekordhochs beim Dieselpreis hat der deutsche Mittelstand vor drastischen Folgen für Wirtschaft und Verbraucher gewarnt. Die Corona-Krise drohe zum Jahresende "nahtlos von einer veritablen Wirtschaftskrise abgelöst zu werden, während sich um uns herum andere Staaten Europas wirtschaftlich erholen", sagte Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Die Preisexplosion bei Treibstoffen stellt eine massive Belastung der Wirtschaft dar, die Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand gefährdet", erklärte Völz. Schon jetzt sei erkennbar, dass zeitverzögert an die Verbraucher weitergegebene Mehrkosten für Transport, Heizen und Material zu höheren Lohnforderungen führen werden. "Aus Sicht des Mittelstands sollte die Mineralölsteuer temporär gesenkt und die Pendlerpauschale spürbar erhöht werden."

Dieselpreis auf Allzeithoch

Der Dieselpreis war am Sonntag auf ein Allzeithoch gestiegen. Autofahrer mussten nach Angaben des ADAC im bundesweiten Durchschnitt 1,555 Euro pro Liter zahlen und damit mehr als je zuvor. Auch der Benzinpreis stieg stark an.