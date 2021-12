Hohe Baupreise – so lässt sich Geld sparen

Nach Angaben des statistischen Bundesamts mussten Bauherrinnen und Bauherren für konventionelle Wohngebäude im August 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat gut zwölf Prozent mehr aufbringen. Wer sich das nicht leisten kann, aber trotzdem bauen will, muss an vielen Ecken und Enden sparen. Und am besten auch selbst mit anpacken.

Günstigere Ausstattung wählen

Auf Baustellen gibt es eigentlich immer Möglichkeiten, zu sparen. Oft wird dieses Potential übersehen oder nicht voll ausgeschöpft. Zum Beispiel, was die Ausstattung eines Gebäudes betrifft. Hier sollte die Qualität von Fußböden, Fliesen, Toiletten, Badewannen, Waschbecken oder Armaturen immer ausreichend sein. Zu Markenprodukten gibt es aber oft günstigere Alternativen, die qualitativ ebenfalls geeignet sind. Häufig tut es eine einfachere Ausstattung, die deutlich weniger kostet, rät "Haus und Grund Deutschland".

Eigenleistung einbringen

Einer der Klassiker, um Geld am Bau zu sparen, ist die sogenannte Eigenleistung. Nach Feierabend und am Wochenende wird deshalb auf vielen Baustellen gewerkelt. Allerdings sollten solche Arbeiten in guter Absprache mit den beteiligten Baufirmen erfolgen. Sonst könnten eher Probleme entstehen.

Zum Beispiel, falls bestimmte Aufgaben nicht so erledigt wurden, dass ein Fachunternehmen darauf aufbauen kann. "Haus und Grund" rät zudem, unbedingt vor Auftragsvergabe zu klären, welche Eigenleistungen erbracht werden - damit diese von den Unternehmen auch in vollem Umfang anerkannt und von der Rechnung abgezogen werden.

Selber werkeln, wo es geht

Der Phantasie sind beim Thema Eigenleistung kaum Grenzen gesetzt. Sicherheitsrelevante Arbeiten, die den Elektro- und Sanitärbereich oder Brandschutz betreffen, sollten aber Fachfirmen überlassen werden. Beliebt ist bei Heimwerkern zum Beispiel das Zuspachteln von Elektroschlitzen. Keine besonders schwierige Aufgabe, doch eine, über die man sich im Vorfeld mit den beteiligten Firmen verständigen sollte. Wer auch noch selber malert, Böden verlegt und weitere Aufgaben übernimmt, kann damit sehr viel sparen.

Fähigkeiten nicht überschätzen

Der Bauherren-Schutzbund rät, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen, sonst könne es zu Bauverzögerungen kommen. Diese können viel Geld kosten. Weiteres Sparpotential sieht der Bauherren-Schutzbund in kleineren Kellerflächen und einer guten Grundrissplanung. Offene, moderne Grundrisse empfiehlt auch der Verband privater Bauherren. Etwa ineinanderfließende Wohn-Essbereiche. Das Weglassen unnötiger Wände spare nicht nur Geld, sondern lasse kleinere Räume oft auch viel größer wirken.

Beispiel Küche: Rechtzeitig Planen

Wer frühzeitig seine Küche plant, kann auch gleich Wasser- und Elektroanschlüsse passgenau verlegen. Spätere Änderung der Leitungsverläufe sind dagegen umständlich, teuer und verlängern unnötig die Bauzeit. Außerdem ist es ganz wichtig, dass die Küche zum Einzugstermin fertig ist. Hier müssen bei der Planung die momentanen Lieferengpässe berücksichtigt werden. Außerdem sind auch mögliche Preissteigerungen ein Argument für frühzeitige Bestellung und damit Preissicherung.