Hoffnung für Loewe in Kronach – Investor hat Interesse

Eine Fortführung am Standort Kronach könnte möglich sein, sagte Josef Hauke, Finanzgeschäftsführer bei Loewe im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Wir beschäftigen die Menschen in den nächsten Monaten weiter", so Hauke.

Eine Möglichkeit bestünde darin, sämtliche knapp 500 Beschäftigte schrittweise in eine Transfergesellschaft auszulagern. Ein künftiger Investor könne sie dann zu neuen Bedingungen wieder einstellen. So werde gewährleistet, dass der Betrieb am Standort unvermindert weiter laufen könne, hieß es auf der Mitgliederversammlung. Ein Massekreditgeber stehe bereit, diese Maßnahmen zu finanzieren und einem neuen Investor den Einstieg zu ermöglichen.

Keine Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland

Nach Auskunft des vorläufigen Sachwalters gebe es derzeit kein Investorenkonzept, welches eine Verlagerung der Produktion ins Ausland vorsehe. Im Gegenteil: Bereits begonnene Auslagerungsprozesse sollen demnach wieder rückgängig gemacht werden.

Johann Horn, IG Bezirksleiter Bayern, ist nicht ganz so optimistisch: "Wir kennen noch keinen Investor, wir wissen nicht wie das funktioniert." Aber auch er äußert Hoffnung: "Die Mitarbeiter sehen derzeit einen kleinen Lichtstrahl am Horizont, den sollten wir nicht wegdiskutieren", so Horn.

Seit Mai erneut im Insolvenzverfahren

Derzeit beschäftigt der TV-Gerätehersteller 450 Mitarbeiter – Anfang Mai hatte das Unternehmen erneut Insolvenz beantragen müssen. Hauptproblem seien zu teure TV-Geräte und der fehlende Markt hierfür, so Branchenkenner.

Loewe war ein Pionier der Fernsehtechnik, hat jedoch seit langem mit der übermächtigen Konkurrenz aus Südkorea, Japan und China zu kämpfen. Schon im Herbst 2013 hatte das Unternehmen, tief in den roten Zahlen, Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.