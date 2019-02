Hoffnung auf Ende des Tarifstreits im öffentlichen Dienst

Nach tagelangen Warnstreiks, unter anderem in Kitas und Schulen, können die Bürger auf ein Ende des Tarifkonflikts hoffen. Heute kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber zur wahrscheinlich entscheidenden Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam zusammen. Der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Gewerkschafter sind immer einigungsbereit. Allerdings muss der Preis stimmen.“

Gewerkschaften und Arbeitgeber noch weit auseinander

Der Verhandlungsführer der Länder, der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), hatte die Forderungen der Gewerkschaften bisher als unbezahlbar zurückgewiesen. Diese fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Schwierig sind die Verhandlungen vor allem wegen dazukommenden strukturellen Forderungen: Über die normale Lohnerhöhung hinaus wollen die Gewerkschaften Verbesserungen bei der Einsortierung einzelner Gruppen in die Entgeltordnung - etwa zugunsten von Erzieherinnen oder Lehrern. Auch eine Aufstockung um 300 Euro in der Gehaltstabelle für die Krankenpflege fordern sie.

Tarifverhandlungen könnten auch scheitern

In Potsdam kann es nun zu einer Lösung am Verhandlungstisch kommen. Dieses könnte am Samstag oder Sonntag der Fall sein. Vor Ort würden die Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Verdi-Tarifkommission darüber dann noch entscheiden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer könnten sich aber auch vertagen. Oder die Verhandlungen scheitern vorerst - mit der Folge einer Urabstimmung über Erzwingungsstreiks.

Eine Vereinbarung über eine mögliche Schlichtung - also der Beilegung des Streits mit Hilfe eines unabhängigen Dritten - gibt es im Länderbereich nicht. Verhandelt wird über das Einkommen von rund einer Millionen Tarifbeschäftigter der Länder außer Hessen, das eigene Tarifverhandlungen führt. Übertragen werden soll der Abschluss auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger.