Hofer Flughafen meldet mehr Starts und mehr Landungen

Eine Reisewelle in den Weihnachtsferien, wie sie an den Flughäfen in München oder Nürnberg erwartet worden war, davon ist in Hof nichts zu spüren. Seit dem Aus der Regionalfluglinie Hof-Frankfurt im Jahr 2012 wird der Flughafen Hof nur noch von Privat- und Geschäftsfliegern genutzt. Nichtsdestotrotz herrscht am Hofer Flughafen Optimismus: Denn die Zahl der Starts und Landungen ist in diesem Jahr erneut gestiegen, und zwar auf rund 9.000.

Stadt und Landkreis Hof müssen weniger Zuschüsse zahlen

Dies entspreche einem Plus von fünf Prozent. Gleichzeitig sinke das Defizit unter anderem, weil immer mehr Geschäftsflieger die flughafeneigene Tankstelle nutzen. Über diese Bilanz informierte Flughafen-Geschäftsführer Ralf Kaußler auf BR-Anfrage.

Der positive Trend soll sich auch 2023 fortsetzen. Demnach müssten Stadt und Landkreis im kommenden Jahr rund 480.500 Euro für den laufenden Betrieb an Zuschüssen bezahlen – das wären rund 14 Prozent weniger als 2022. Langfristig strebt Flughafen-Geschäftsführer Kaußler sogar eine schwarze Null in der Bilanz an.

BMW und Fleet Air sind Stammkunden am Flughafen Hof-Plauen

Einer der Hauptgründe für die positive Entwicklung sind steigende Einnahmen vor allem durch die ungarische Frachtflugfirma Fleet Air International. Die Airline lässt bereits seit drei Jahren ihre Flugzeuge in Hof warten und hat sich vor wenigen Wochen mit einem längerfristigen Vertrag für Hof als Basisstation entschieden. Aktuell sind hier zehn Maschinen stationiert, Ziel seien 13 Flugzeuge, so Kaußler.

Ein weiterer wichtiger Kunde ist BMW: Bereits seit Jahren nutzt der Autokonzern das Hofer Flughafengelände als Teststrecke für die Entwicklung von Fahr- und Sicherheitssystemen. Durch BMW und Fleet Air kann der Flughafen jährlich rund 500.000 Euro Mieteinnahmen verbuchen – das ist knapp die Hälfte der Gesamteinnahmen des Hofer Flughafens, die für 2023 mit 1,12 Millionen Euro veranschlagt sind.

Flughafen steigert Starts und Landungen während Lockdowns

Seit Jahren steigt die Nutzung am Flughafen Hof-Plauen. Unabhängig von Ferienfliegern konnte Hof auch während der Corona-Lockdowns die Zahl der Starts und Landungen leicht steigern. Aktuell nutzt zum Beispiel ein Unternehmen aus der Region den Flughafen mit bis zu acht Flügen pro Woche, um in einer Art Werksverkehr Mitarbeitende zu Einsätzen in ganz Europa zu bringen.