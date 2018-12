Hörmann Automotive: Kampf um hunderte Arbeitsplätze in Penzberg

Im Moment gibt es in Penzberg noch 600 feste Beschäftigte und 70 Leiharbeiter. Bis Mitte Dezember soll es ein Gespräch mit dem Betriebsrat geben, in dem über Investitionen am Standort Penzberg gesprochen wird. Nach Firmenangaben werden aktuell 16 Millionen Euro in den Standort investiert. Die Gewerkschaft sagt dazu, das seien nicht die notwendigen neuen Konzepte, sondern Erneuerungen für die Instandhaltung.

Verhandlungen zum neuen Tarifvertrag

Es geht auch um den sogenannten Ergänzungs-Tarifvertrag. Im Flächentarif-Vertrag in der Metall-Industrie gilt die 35 Stunden-Woche, doch dieser Vertrag greift bei Hörmann nicht, erklärt Daniela Fischer von der IG Metall:

"Die Mitarbeiter haben drei Stunden pro Woche umsonst gearbeitet. Die Arbeitszeit ist unentgeltlich erhöht worden. Sie haben statt Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld lediglich eine Pauschale bekommen." Daniela Fischer, IG Metall

Der Ergänzungstarifvertrag läuft zum Jahresende aus und muss neu verhandelt werden. Geplante Investitionen in das Werk seien Teil des Ergänzungstarifvertrages, heißt es. Es gibt also intensive Verhandlungen. Der Flächentarif gilt aber in Penzberg als nicht durchsetzbar, denn er würde für die Firma im Jahr 5,2 Millionen Euro Mehrkosten verursachen.