Höherer Güterumschlag in den bayerischen Häfen

Wie der Bayernhafen mitteilt, wurden im vergangenen Jahr an den sechs Standorten Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau insgesamt 9,15 Millionen Tonnen an Gütern per Schiff und Bahn umgeschlagen. Das entspricht einem Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Güterumschlag spare 535.000 LKW-Fahrten, ergänzt das Unternehmen.

Zweistellige Zuwachsraten an einigen Standorten

Allein 4,1 Millionen Tonnen entfallen auf die beiden Standorte in Nürnberg und Roth. Hier konnte ein Zuwachs von 11,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 verbucht werden. Dabei wurden die meisten Güter per Bahn über den Standort Nürnberg transportiert, nämlich 3,8 Millionen Tonnen. Der Schiffsgüterumschlag in Nürnberg und Roth wird auf 290.000 Tonnen beziffert. In Bamberg wurden 2021 per Schiff und Bahn 563.753 Tonnen Güter umgeschlagen und damit ein deutliches Plus von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies entspreche pro Tag über 90 eingesparten Lkw-Fahrten, teilt das Unternehmen mit. In Aschaffenburg wird der Güterumschlag auf 1,37 Millionen Tonnen beziffert, was einem Plus von 12,2 Prozent entspricht.

Krieg in der Ukraine schafft Ungewissheiten

Als nicht einschätzbar bezeichnet der Bayernhafen das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Die Folgen für die Logistikbranche und die internationalen seien derzeit noch nicht absehbar. Insofern wagen die Verantwortlichen derzeit noch keine Prognose für das laufende Jahr.

Großes Hafenfest im September

Immerhin steht ein Termin für 2022 fest: Am 18. September soll in Nürnberg ein großes Hafenfest ausgerichtet werden. Dabei soll den Besuchern vermittelt werden, welche Bedeutung die Binnenhäfen für die Versorgung der Bevölkerung haben.