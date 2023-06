Höhere Rente: Viele Ruheständler rutschen in die Steuerpflicht

Wenn zum 1. Juli die Bezüge der gesetzlichen Rente in Deutschland steigen, dürften sich sicherlich einige Menschen freuen. Für rund 100.000 Ruheständler bedeutet die Erhöhung aber einen großen Nachteil: Durch das Rentenplus liegt ihr Einkommen dann über dem Steuer-Grundfreibetrag. Alles, was darüber liegt, müssen sie dann regulär versteuern.

Viele Rentner rutschen in die Einkommensteuerpflicht

Laut einem Bericht der Funke Mediengruppe geht das Bundesfinanzministerium in Berlin davon aus, dass sich durch die Anpassung die Zahl der steuerpflichtigen Rentner um 109.000 erhöhen wird. Demnach betonte das Ministerium aber zugleich, dass umgekehrt durch die zum 1. Januar 2023 erfolgte Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags auf 10.908 Euro insgesamt 195.000 Ruheständler aus der Steuerpflicht herausgefallen seien. Bei ihnen liegt der steuerpflichtige Teil der Renten nach Abzügen unterhalb des Grundfreibetrags. Daher sind ihre Renten steuerfrei. Insgesamt sind demnach in Deutschland knapp sechs Millionen Personen mit Renteneinkünften steuerpflichtig.

Auf lange Sicht hat die Besteuerung von Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen. So waren 2022 etwa zwei Drittel der Rentenleistungen einkommensteuerpflichtig gewesen. Der durchschnittliche Besteuerungsanteil sei damit seit dem Jahr 2015 um elf Prozentpunkte gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Wie viele der Rentnerinnen und Rentner im vergangenen Jahr Einkommensteuer zahlten, sei wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung aber noch nicht bekannt.

Steuereinnahmen sollen um rund 660 Millionen Euro wachsen

Die aktuellsten Zahlen lägen für das Jahr 2019 vor, hieß es. Damals mussten 37 Prozent der damals insgesamt 21,6 Millionen Rentenempfängerinnen und -empfänger Einkommensteuer auf ihre gesetzlichen, privaten oder betrieblichen Renteneinkünfte zahlen.

Das Finanzministerium geht laut den Funke-Zeitungen außerdem davon aus, dass durch die Rentenerhöhung die Steuereinnahmen des Staates um 660 Millionen Euro zulegen werden. Durch die bereits erfolgte Anpassung des Steuertarifs 2023 im Rahmen der Entlastungspakete würden die Rentenbezieher aber wiederum um fast zwei Milliarden Euro bessergestellt.

Rentenplus: 4,39 Prozent im Westen – 5,86 Prozent im Osten

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, haben im Jahr 2022 insgesamt 22 Millionen Menschen Leistungen in Höhe von rund 363 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente erhalten. Das seien knapp 0,5 Prozent oder 106.000 Rentenempfängerinnen und -empfänger mehr als im Vorjahr gewesen. Die Höhe der gezahlten Renten sei insgesamt um 13,6 Milliarden Euro gestiegen.

Die gesetzlichen Renten steigen jetzt zum 1. Juli kräftig: Das Plus beträgt im Westen 4,39 und im Osten 5,86 Prozent. Das wird aber voraussichtlich nicht reichen, um den schnellen Anstieg der Lebenshaltungskosten auszugleichen. Ökonomen rechnen für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von rund sechs Prozent.