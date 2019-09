Höhere Gebühren für Commerzbank-Kunden

Mit Hilfe der "Strategie 5.0" will die Commerzbank bis 2023 ihre Kosten um 600 Millionen Euro drücken. Dazu will sie, wie bereits bekannt wurde, die Zahl der Filialen von derzeit 1.000 auf 800 reduzieren. Außerdem sollen 4.300 Stellen wegfallen. Bankchef Zielke verteidigte die Strategie:

"Der damit verbundene Stellenabbau ist leider notwendig" Commerzbank-Chef Martin Zielke

Die Commerzbank leidet wie andere Geldinstitute unter der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und muss ihre Kosten senken: Beitragen soll dazu auch der Verkauf der polnischen Tochter mBank. Für die kommenden Jahre erwartet die Commerzbank eine Eigenkapitalrendite von zwei bis vier Prozent. Danach werde sie über vier Prozent liegen, erläuterte der scheidende Finanzchef Stefan Engels.

Comdirect wird eingegliedert

Verzichten will die Commerzbank auf die zwei Marken mit Commerzbank und Direktbank-Tochter Comdirect. Beide sollen verschmolzen werden. Dazu will die Commerzbank die Direktbank mit Sitz in Quickborn bei Hamburg komplett übernehmen. Ziel sei es, im Vertrieb und Marketing auf eine Marke zu setzen. Auch will die Bank mit einer Marke verstärkt in die Entwicklung von Smartphone-Apps einsteigen. Insgesamt will die Bank bis 2023 eine Million neue Kunden gewinnen, die ihre Geschäfte hauptsächlich über das Mobile-Banking abwickeln sollen.

Commerzbank will neue Gebührenmodelle

Kunden der Commerzbank können sich auf neue Gebühren einstellen, kündigte Bankchef Zielke an. Man wolle Leistungen differenzierter bepreisen, hieß es. Nähere Angaben gab es dazu zunächst nicht. Allerdings betonte Commerzbank-Chef Zielke:

"Das ist nicht der Einstieg in den Abschied vom kostenlosen Girokonto." Commerzbank-Chef Martin Zielke