Höhere Energiekosten: Was Verbraucher jetzt tun können

Energiekosten zu sparen, das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den eigenen Geldbeutel. Allerdings macht es einen gewaltigen Unterschied, ob jemand selbst ein Haus besitzt oder mietet. "Als Mieter hat man nämlich keinen Rechtsanspruch auf die Umsetzung von Energiespar-Maßnahmen", sagt Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher. Der Verein berät Menschen zu Energiefragen aller Art.

Aber: "Steter Tropfen höhlt vielleicht den Stein", sagt sie. Es kann helfen, den Vermieter oder die Vermieterin immer wieder auf undichte Fenster und schlecht abgedichtete Türen, Decken oder Wände hinzuweisen.

Energieeffizienz: Hausbesitzer können viel verbessern

Um die Energieeffizienz eines Hauses oder einer Wohnung wirklich zu verbessern, müssen die Eigentümer ran. Gerade bei den Gaskosten, die aktuell rasant steigen, hilft zum Beispiel ein Blick auf die Therme.

Ist die veraltet oder zu groß bzw. zu klein für den Haushalt, lohnt es sich, ein neueres Modell anzuschaffen. Moderne Thermen verbrauchen deutlich weniger Energie. Allein schon die Art, wie sie eingestellt sind, macht oft einen großen Unterschied: Einige Experten raten dazu, das Wasser konstant und auf niedrigem Temperatur-Niveau durchlaufen zu lassen. Auf die Dauer ist das bei modernen Thermen energieeffizienter als das schnelle, plötzliche Einheizen.

Und noch ein ganz simpler Tipp: Wenn nur kurz Wasser gebraucht wird, dann den Wasserhahn immer auf Blau (kalt) drehen – so springt die Therme gar nicht erst an. Energie-Expertin Holling schätzt, dass sich so die Gaskosten um bis zu ein Drittel reduzieren lassen.

Ölheizungen nach Möglichkeit austauschen

Wer eine Ölheizung besitzt, sollte sich um eine Alternative bemühen. Denn Öl ist nicht nur teurer als Gas, sondern auch deutlich ineffizienter. "Die beste Lösung ist ohnehin die Photovoltaikanlage auf dem Dach und die Wärmepumpe im Keller", sagt Holling.

Hausbesitzer, die nicht wissen, wie energieeffizient ihre Immobilie ist, können sich bei den Verbraucher-Beratungsstellen Hilfe suchen.

Tipps für Mieterinnen und Mieter

Allerdings lebt gut die Hälfte der Deutschen nicht im Eigenheim, sondern zur Miete. Und obwohl Mieter nicht viel Einfluss auf Heizungsart und Dämmmaterial haben, können auch sie einiges unternehmen, um ökonomisch und ökologisch durch die Heizperiode zu kommen.

"Wärme ist immer auf der Flucht", sagt Norbert Endres. Er ist Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern - und geht regelmäßig zu Menschen nach Hause, um ihnen beim Sparen zu helfen. Was der Energieberater meint: Es macht Sinn, sich einmal zu überlegen, wohin Wärme entweichen kann und diese Wege zu stoppen. Denn jedes Grad Celsius, das überflüssig eingeheizt wird, bedeutet auf der Abrechnung sechs Prozent Mehrverbrauch an Energie. Das ist tatsächlich eine Hausnummer.

Tür zu, es zieht!

Um das zu verhindern, gibt es einen besonders guten Helfer: Türen. Denn Räume, die tagsüber nicht benutzt werden oder wie das Schlafzimmer auch dauerhaft kühl sein dürfen, sollten tagsüber einfach geschlossen bleiben. Endres empfiehlt, im Schlafzimmer bei 18 Grad zu bleiben, im Wohnzimmer sind 19 bis 21 Grad Raumtemperatur die beste Mischung aus gemütlich und effizient.

Machen Sie es sich gemütlich, auch im Homeoffice

Wer gerade in Homeoffice-Zeiten schnell friert, sollte sich auf keinen Fall eine elektrische Standheizung anschaffen. Die verbraucht nämlich Unmengen an Strom. Stattdessen rät Endres von der Verbraucherzentrale, sich Gedanken über die richtige Position des Sitzplatzes machen. "Manchmal hilft es schon, die Couch an eine innenliegende Wand zu verschieben“, sagt der Experte.

Hilfreich ist es auch, sich einfach mal zu fragen: Zieht’s bei mir? Beim Experten heißt das dann "Lüftungswärmeverluste", die bei Kälte und Wind besonders an Wohnungstüren und Fenstern auftreten. Die kostengünstigste Self-made-Variante sind gehäkelte Stoffrollen, die am Fenster liegen und den Wind stoppen.

Es kann sich aber auch lohnen, den Fensterbauer zu rufen und kontrollieren zu lassen, ob die Fenster richtig eingehängt sind. Bei der Gelegenheit kann auch gleich eine fachmännische Nut in den Rahmen gefräst werden, in die dann neues Dämmmaterial verklebt wird.

Besonders wichtig beim Energiesparen: die Heizung

In den meisten Wohnungen sind die Heizungen der Schlüssel zu einem geringeren Energieverbrauch. Genauer gesagt: Die Ventilköpfe am Heizkörper. Sie enthalten eine kleine Wachskugel, die sich je nach Temperatur ausdehnt und zusammenzieht. Das hilft dabei, die Temperatur konstant zu halten.

Diese Kügelchen sollten nicht zu alt sein. Denn je älter sie sind, desto poröser ist das Material und umso ungenauer funktionieren sie. Bis zu fünf Grad Unterschied kann das ausmachen. Deshalb sollte man sie spätestens alle zehn Jahre austauschen, rät der Energieberater Endres und meint: "Diese Investition rechnet sich schon spätestens nach einer Heizperiode."

Thermostatköpfe: Digitales Upgrade

Diese Thermostatköpfe gibt es inzwischen auch als digitale Variante – und auch das kann sich lohnen. Denn die lassen sich wie eine Zeitschaltuhr vorprogrammieren und – eine Preisklasse weiter oben – sogar per App steuern. So wird zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Temperatur vorgewärmt.

Und noch etwas können die modernen Ventilköpfe: Beim Lüften erkennen sie nicht nur, dass es kälter wird, sondern auch, wie lange es kälter wird. So dreht sich die Heizung etwa ab, sobald das Fenster geöffnet ist.