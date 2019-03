Höchste Arbeitslosenquote in Niederbayern

3,8 Prozent Arbeitslose in Niederbayern entspricht der höchsten Quote unter allen bayerischen Regierungsbezirken. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, macht dafür aber die saisonüblichen Einflüssen des Winters verantwortlich. "Wir wissen, dass diese Zahl in den nächsten Wochen stark nach unten gehen wird und wir rechnen damit, dass das Niveau des Vorjahres hier gehalten werden kann", sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk.