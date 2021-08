Hochwasserschäden von der Steuer absetzen - so geht es

Schäden durch Hochwasser sind für Betroffene eine außergewöhnliche Belastung – und genau so auch in der Steuererklärung einzutragen. Damit lassen sich zumindest sogenannte existentiell notwendige Ausgaben absetzen - also wenn neue Kleidung und Hausrat nötig sind oder wenn Schlamm und Müll aus dem Haus entfernt werden müssen. Ein neues Auto oder Gartenmöbel fallen allerdings nicht unter die Kategorie der existentiell notwendigen Ausgaben.

Eigenanteil muss in der Steuererklärung abgezogen werden

Außerdem gibt es einige Einschränkungen zu beachten. Denn nicht alle Schäden lassen sich einfach so in der Steuererklärung geltend machen.

Erstens: Für jeden Haushalt gibt es einen sogenannten zumutbaren Eigenanteil – der ist abhängig vom Einkommen, dem Familienstand und der Zahl der Kinder im Haushalt. Erst diejenigen Kosten, die über diesen Eigenanteil hinausgehen, lassen sich steuerlich absetzen. Der Gesetzgeber hat dafür mehrere Kategorien definiert. Haushalte, die sich in diesen Kategorien befinden, müssen also einen gewissen Sockelbetrag komplett selbst tragen und müssen diesen in der Steuererklärung abziehen.

Ein Beispiel

Je nach Zahl der Kinder im Haushalt und dem Jahreseinkommen variiert der Eigenanteil zwischen einem und sieben Prozent des Einkommens. Laut Tobias Gerauer vom Verein Lohnsteuerhilfe Bayern bedeutet das konkret: Für Haushalte mit zwei Kindern und 50.000 Euro Jahreseinkommen betrage der Eigenanteil rund 1.340 Euro. Bei zwei Kindern und einem Einkommen von 100.000 Euro steige er auf rund 3.330 Euro. Entsprechende Rechner, um den Eigenanteil für den Haushalt zu berechnen, finden sich im Internet.

Steuervorteile nicht für versicherte Gegenstände

Zudem gilt: Man muss die Kosten selbst getragen haben. Denn wenn der Haushalt eine Elementarschadensversicherung oder einen Hochwasserschutz hat, kommen die Versicherer für einen Großteil der Kosten auf - und diese Ausgaben lassen sich auch nicht von der Steuer absetzen. Das gleiche gilt übrigens auch für Spenden, betont Tobias Gerauer vom Verein Lohnsteuerhilfe Bayern: "Wenn ich Spenden bekomme, die speziell für Wiederbeschaffungen nach dem Hochwasser gedacht sind, dann mildern diese die abziehbaren Aufwendungen." Sie müssen also ebenfalls aus dem Betrag für die Steuererklärung herausgerechnet werden.

Ausgaben innerhalb von drei Jahren tätigen

Zudem müssen die Ausgaben im direkten Zusammenhang mit dem Hochwasser stehen. Sie sollten also in einem gewissen Zeitraum unmittelbar nach dem Unglück geschehen. Üblicherweise gilt hier eine Frist von drei Jahren. Baumaßnahmen sollten innerhalb dieser Frist zumindest begonnen sein, betont der Experte von der Lohnsteuerhilfe Bayern.

Sind diese Bedingungen erfüllt, können die Ausgaben in der Steuererklärung für das Jahr 2021 landen.

Lohnsteuer-Freibetrag bei akuter Geldnot

Doch wenn Arbeitnehmer das Geld nicht auf der hohen Kante haben und sofort mehr Geld brauchen, kann ein Antrag beim Finanzamt helfen, sagt die Lohnsteuerhilfe Bayern: Wegen der finanziellen Belastungen sei ein Freibetrag bei der Lohnsteuer möglich. Dadurch sinkt die Steuerbelastung ab dem Folgemonat - das Nettogehalt steigt sofort.