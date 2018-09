Hitzesommer bringt Bekleidungsbranche ins Schwitzen

Schon im Sommer vergangenen Jahres liefen die Geschäfte schlecht in der bayerischen Bekleidungsbranche. Doch dieses Jahr wird noch schlimmer, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Das Umsatzminus seit Januar betrage ein Prozent – allein im September hätten die Textilhändler bislang sogar 15 Prozent weniger in der Kasse.

Kleine Händler am stärksten betroffen

Kein Mensch habe in letzter Zeit an Pullover, Wolljacken, Schals und Schuhe gedacht, so Ohlmann. Doch auch wenn darunter alle Bekleidungsverkäufer litten, treffe die Flaute die kleinen Händler vor Ort am meisten.

"Der Vorteil der Onlinehändler: Die haben kein Geschäft, wo sie Miete bezahlen müssen und weniger Beschäftigte, insofern kann das der Onlinehandel besser wegstecken als stationäre Händler.“ Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Händler setzen auf Rabattaktionen

Der Konkurrenzdruck im Textilbereich ist ohnehin groß, ganz abgesehen vom heißen Sommer. Insider berichten von einem Überangebot an Ware, die dann zu günstigen Preisen losgeschlagen wird.

"Manch ein Händler in Bayern schaut mit Schweißperlen auf sein Lager und dann fängt irgendwann einer an mit Rabattaktionen. Und dann gibt es einen Dominoeffekt.“ Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Die Kunden kann es freuen. Doch die Händler hoffen jetzt auf kaltes Wetter.