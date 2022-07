Kein Recht auf Hitzefrei für Arbeitnehmer

Ins Freibad, an einen See oder in den schattigen Biergarten: Bei Außentemperaturen von über 30 Grad wünschen sich das viele Beschäftigte. Stattdessen müssen sie den Arbeitstag im Büro oder der Werkshalle verbringen. Der Arbeitgeber hat aber laut Bürgerlichem Gesetzbuch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine allgemeine Fürsorgepflicht.

Kein Recht auf Hitzefrei

Früher Feierabend, weil das Thermometer über 30 Grad anzeigt: Das kann der Arbeitgeber gewähren, muss er aber nicht. Und einfach nach Hause gehen, weil man sich nicht mehr konzentrieren kann oder zu sehr schwitzt, das geht nicht.

Es könnte laut DGB Rechtsschutz GmbH eine Abmahnung wegen Arbeitsverweigerung nach sich ziehen. Bei entsprechenden Temperaturen im Innenraum muss die Geschäftsleitung jedoch verhindern, dass der Arbeitsraum zur Sauna wird – nachzulesen in der Arbeitsstättenverordnung.

Temperatur-Schmerzgrenze bei 35 Grad

Eine Raumtemperatur bis zu 26 Grad gilt als erträglich. Zeigt das Thermometer mehr an, sollte der Arbeitgeber schauen, ob die Gesundheit bei einzelnen Mitarbeitern durch die Hitze gefährdet ist. Ab 30 Grad muss er gegensteuern: Zum Beispiel durch Sonnenschilde an den Fenstern, Getränke oder öfter mal einer Pause. Eine Anzug- und Krawattenpflicht sollte gelockert werden.

Auch die Gleitzeit kann genutzt werden, man kann also die Arbeitszeit in die Morgen- oder Abendstunden verlegen, wenn es kühler ist. Ab einer Innentemperatur von über 35 Grad ist der Raum zum Arbeiten nicht mehr geeignet. Dann darf der Beschäftigte sich weigern, dort tätig zu werden. Er hat ein Recht auf längere Abkühlpausen oder einen anderen Raum.

Schwitzen im Homeoffice

Ob 26 Grad oder darüber, wer im Homer-Office schwitzt, der muss das ertragen oder selber für Abkühlung sorgen. Die Vorgaben der Arbeitsstättenregelung gelten laut Fachjuristen nicht, wenn man vom heimischen Wohnzimmer aus per Laptop seine Aufgaben erfüllt.

Der Beschäftigte kann sich einen anderen Arbeitsort suchen – auch am See, wenn das die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt. Bei fest vereinbarten und eingerichteten Telearbeitsplätzen ist zum Teil ein etwas besserer Schutz vereinbart.

Einsatz im Freien

Bauarbeiter, Müllmänner oder Fensterputzer zum Beispiel können sich schlecht auf die Raumtemperatur berufen. Ab 35 Grad einen anderen Arbeitsplatz zu verlangen, macht hier keinen Sinn. Aber auch für Beschäftigte im Außeneinsatz gibt es Regelungen bei Hitze. Sie müssen am Einsatzort vor allem vor der Sonne und ihren Folgen geschützt werden, durch Schirme zum Beispiel, eine Kappe, eine entsprechende Creme und genügend Trinkwasser.