Hirmer steigt groß ins Hotelgeschäft ein

Mode für Männer verkaufen und Hotels betreiben sind auf den ersten Blick zwei Paar Stiefel. Doch nach Ansicht der Hirmer-Gruppe lässt sich dies gut verbinden. Sie hat die luxuriöse Hotelkette Travel-Charme übernommen mit neun Häusern an der Ostsee, im Harz und in Österreich. Über den Preis herrscht Schweigen. Das Hotelgeschäft gilt eigentlich als schwierig. Doch Hirmer möchte seine Mode-Kunden auch zu Kunden in den Hotels machen, sagt Frank Troch, einer der Geschäftsführer.

"Wir wollen Travel-Charme einbinden als die Möglichkeit für unsere Kunden, sich mit Sonderkonditionen dort für einen Aufenthalt einzumieten." Frank Troch, Geschäftsführer

Synergie-Effekte sind denkbar

Gleichzeitig könnte in den Hotels etwa Freizeitbekleidung verkauft werden. In den kommenden Jahren will der Familienbetrieb mindestens vier weitere Hotels eröffnen. Der Schwerpunkt des Geschäfts soll aber weiter die Mode bleiben, sagt Immobiliengeschäftsführer Daniel Eickworth.

"Wenn man das am Umsatz festmacht, kann man sagen, dass das Gros der Modehandel ist und auch bleiben soll. Die Hotellerie macht vielleicht ein Viertel von dem aus." Daniel Eickworth, Geschäftsführer Hirmer Immobilien

Weltmeisterliche Erfahrungen

Ganz neu ist das Hotelgeschäft für Hirmer allerdings nicht: Die Münchner Gruppe betreibt in Brasilien die Unterkunft, in der die deutsche Fußballmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 untergebracht war, und besitzt außerdem das berühmte Hotel Elephant in Weimar.