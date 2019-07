Hightech von Fendt: Landmaschinen werden immer digitaler

150 Fachjournalisten aus 30 Ländern sind ins Allgäu gereist, um sich das anzuschauen, was Fendt in einigen Monaten auf der Agritechnica präsentieren wird. Das ist die Leitmesse für die Landmaschinenbranche, die nur alle zwei Jahre in Hannover stattfindet. Seit 1997 gehört Fendt zum US-Konzern Agco, dessen Aktien an der New Yorker Börse gehandelt werden.

Fendt fordert John Deere heraus

Nach Marktoberdorf gereist ist auch der Europachef von Agco, Rob Smith. Die Amerikaner haben noch viel vor mit der bayerischen Traktorenschmiede, sie soll jetzt in Nord- und Südamerika John Deere herausfordern, das ist dort der Platzhirsch.

"Wir haben unsere neuen Fendt-Maschinen, die gerade jetzt auf den Markt kommen, sehr getrimmt auf die Anforderungen für diese Märkte." Rob Smith, Europachef Agco

Bundesweit arbeiten fast 5.600 Beschäftigte für das schwäbische Unternehmen, die meisten an bayerischen Standorten. Allein in Marktoberdorf sind es 3.600 Mitarbeiter.

Marktoberdorf – Silicon Valley im Allgäu

Seit einigen Monaten entwickelt sich die Stadt zu einem Allgäuer Silicon Valley, denn gut 100 Software-Experten aus Indien entwickeln hier die digitalen Erntehelfer der Zukunft. Hinzugesellen sich unter der Woche regelmäßig noch einmal 100 IT-Spezialisten aus dem gesamten Agco-Konzern. Es geht um Smart Farming. Früher wurden erst die Schlepper optimiert, danach die Gespanne.