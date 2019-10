High-Tech: Bayern für Chile ein strategischer Partner

Bergbau und Rohstoffe für die Welt - jahrzehntelang das Exportmodell von Chile. Aber nun möchte das Land dieses Modell ändern. Und das hat mehrere Gründe: Der Erzgehalt in Kupferminen sinkt, gleichzeitig steigen die Kosten. Der hohe Wasserbrauch beim Zukunftsrohstoff Lithium ist zum akuten Umweltproblem geworden.

Außerdem: Das Land spürt den Handelskrieg zwischen den USA und China. "Mit jedem Cent, den der Kupferpreis fällt, entgehen Chile 60 Millionen US-Dollar Gewinn", sagte kürzlich der chilenische Bergbauminister Baldo Prokurica.

Innovationsoffensive als zweites Standbein

Mit einer High-Tech-Offensive will sich Chile nun weitere Standbeine schaffen und hat sich Bayerns Wirtschaft als strategischen Partner in Europa ausgesucht. Im Februar 2019 öffnete die ProChile Wirtschaftsförderung ihre Repräsentanz in München. Mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium wurde eine enge Technologiepartnerschaft vereinbart. Auf dem Innovationsgipfel, der am Mittwoch und Donnerstag in München stattfindet, wollen die Chilenen zeigen, was sie zu bieten haben.