Heute erste Warnstreiks bei der Postbank

Was "sehr zeitnah" für Verdi bedeutet, dass zeigt sich in der Tarifrunde für die Postbank: Nachdem das erste Gespräch mit dem Arbeitgeber aus Sicht der Gewerkschaft letzten Montag enttäuschend verlief, schloss Verdi sehr zeitnahe Warnstreiks nicht aus – sehr zeitnah ist heute. Die Beschäftigten beim Zahlungsverkehr im Backoffice in München sind zu der bundesweit ersten Aktion aufgerufen. Laut Verdi Bayern könnte es zu Verzögerung bei Überweisungen kommen.

Ab Freitag werden Filialen bestreikt

Wesentlich größer dürften die Folgen sein, wenn ab morgen dann die Filialen der Postbank auf dem Streikplan stehen. Es geht um ausgewählte Standorte bundesweit – mehr wird noch nicht verraten.

Auch in Bayern wären Kunden nicht nur der Postbank, sondern auch der Post betroffen. Das Geldhaus wickelt in seinen Filialen die Geschäfte für den Logistikkonzern ab- vom Verkauf der Briefmarken bis zu Paketannahme.

Verdi fordert sechs Prozent mehr Gehalt

Im Tarifkonflikt geht es um die Einkommen von bundesweit rund 15.000 Beschäftigten. Die Postbank ist Tochter der Deutschen Bank mit noch eigenen Tarifverträgen. Verdi fordert unter anderem ein Plus bei den Gehältern um sechs Prozent, mindestens aber 180 Euro mehr im Monat. Azubis sollen unbefristet übernommen werden. Für den Filialbetrieb verlangt die Gewerkschaft eine Corona-Prämie. Außerdem sollen bis zu 60 Prozent der Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten bekommen.

Die Antwort der Arbeitgeber beim ersten Treffen: Die Postbank sei zu konstruktiven Gesprächen weiterhin bereit. Doch angesichts der momentanen Lage der Banken gäbe es nur einen geringen Spielraum. Am 22.Februar gehen die Verhandlungen weiter.