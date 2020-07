Heute chic, morgen Ramsch: Wie Corona die Modebranche trifft

Helmut Bayer leitet seit mehr als 20 Jahren das Münchner Mode-Unternehmen OSKA. Während der Corona-Ladenschließungen hat er – wie viele andere Unternehmer – wochenlang keinen Cent eingenommen.

Modebranche hat volle Lager

Und während tausende Sommerkleider in den Lagern lagen, musste Bayer schon über die nächste Kollektion entscheiden: Wie viel Kleidung soll produziert werden? Wie viele Stoffe werden gebraucht?

Entscheidungen müssen getroffen werden, obwohl niemand weiß, wie lange die Corona-Krise dauern wird: "Wir können nicht warten, bis wir Orders haben. Die größte Veränderung ist eigentlich, dass wir nicht mit einer Kollektion rausgehen und danach beschaffen, sondern, dass wir uns jetzt entscheiden und in gewissen Bereichen beschaffen", sagt Bayer.

Kleider-Produktion steht nicht still

Die Sommerkollektion wird durch Corona zum Ladenhüter. Jeden Tag verliert die Ware an Wert. Denn die Produktion neuer Kollektionen steht nicht still. Wenn sich der Markt nicht erholt, drohen Mode-Unternehmen auf Kilometern von Stoffen sitzenzubleiben.

"Das macht mir schon schlechte Träume, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon so, dass ich oft träume, dass ich in einer Kollektion stehe und keine Arbeit, keine Aufgabe mehr habe. Kein einziger Kunde ist mehr da." Helmut Bayer, Geschäftsführer OSKA

Früher gab es zwei bis vier Kollektionen pro Jahr. Heute produzieren große Mode-Unternehmen jährlich bis zu 24 Kollektionen. In immer kürzeren Abständen sollen Kunden neue Kleidung kaufen. Das heißt: Neuware verliert immer schneller ihren Wert.

Kleidung, die nicht verkauft wird, wird zum Überhang

Der Einzelhandel kann die Saisonware in der Regel nicht komplett verkaufen. Schätzungen zufolge bleibt jedes zehnte Kleidungsstück übrig. Diese Ladenhüter nennt man Überhang. Dieser kann vernichtet, gespendet oder weiterverarbeitet werden. Der Großteil aber geht an sogenannte Restpostenhändler.

Corona-Krise: Konjunktur für Restpostenhändler

Wenn er kommt, ist bei anderen etwas schiefgelaufen: Michael Wirtz ist für viele Einzelhändler die letzte Hoffnung. Der Restpostenhändler kauft Ware für eine Firma in Nordrhein-Westfalen auf. Er ist ständig auf der Jagd nach Kleidung, die zwar neu ist, die aber keiner kaufen will. Für Einzelhändler eine letzte Option, um für Überhänge noch etwas Geld zu bekommen.

So macht Wirtz nun Station in edlen Boutiquen für Damenbekleidung in München – gehobene Preisklasse. Erfahren soll das möglichst niemand, wie Wirtz erklärt: "Diskretion ist das Wichtigste. Deshalb ist auch unser Sprinter neutral. Wenn ich irgendwo vorfahren würde, wo dranstehen würde "Sonderposten-Aufkauf". Ich denke, das wäre nicht so gut für die Klientel des Facheinzelhändlers. Es gibt auch Kunden, wo ich in einer Nacht- und Nebelaktion am Abend da sein muss. Da darf es nur dunkel sein, da muss ich die Ware rausziehen."

Am Wichtigsten für Wirtz: Es muss Mode sein, die er später in einem Outlet gut weiterverkaufen kann. Und er muss gut verhandeln, damit auch ein Gewinn herausspringt. Beim Weiterverkauf soll die Ware bis zu 70 Prozent unter dem Ladenpreis verkauft werden.

Mode ins Ausland verkaufen ist derzeit schwierig

Marken zum Schnäppchenpreis – das kommt auch in Mittelfranken gut an. Beim Lagerverkauf in Oberasbach muss Restpostenhändler Karl-Heinz Weiss den Andrang von Einzelkunden bändigen. Doch das Hauptgeschäft macht Weiss mit Großkunden. Die Corona-Krise bescherte dem Restpostenhändler dabei aber ein Problem: Bei teils geschlossenen Grenzen konnte er nicht ins Ausland verkaufen.

An frischer Ware dürfte es in nächster Zeit nicht mangeln, sagt er. "Also wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen, Monaten noch viele Läden aufgegeben werden und dass da auch noch sehr viel Ware auf den Markt kommt."

Restposten-Riese mit langem Atem

Einzel- und Restpostenhändler bleiben auf ihrer Ware sitzen. Und doch kaufen Restposten-Riesen wie Bingo Systems in Nordrhein-Westfalen auch zu Corona-Zeiten tonnenweise Kleidung auf. Als einer der größten Textil-Zweitvermarkter kauft er sogar Überhänge, ohne sie vorher gesehen zu haben.

"Also unsere Philosophie jetzt in der Corona-Zeit ist, so viel Ware wie möglich zu kaufen. Wir gehen schon volles Risiko momentan, und das machen wir gerne. No risk no fun!" Dinko Muhic, Geschäftsführer Bingo Systems

Schuhe statt für 80 für acht Euro verkaufen

Ein Lkw liefert Schuhe an. Sie seien noch in keinem Laden gewesen, seien keine Retouren, sondern einfach als Überhang aussortiert worden, erklärt Geschäftsführer Dinko Muhic. Ein paar Schuhe, die 80 Euro hätten kosten sollen, will er für 8 bis 9 Euro verkaufen. Allerdings nicht an Privatkunden, sondern an Händler.

Muhic verkauft die Ware oft außerhalb Europas – etwa in den Nahen Osten oder nach Afrika. Denn der günstige Preis soll den Ruf der Marke in Europa nicht schädigen.

Die Ware wird in Container verladen und kiloweise verkauft. Sobald das Lager wieder frei ist, wird es innerhalb von 36 Stunden wieder vollgemacht. Denn die Schnäppchenjagd im großen Stil geht weiter. Der Restposten-Riese sieht in der Corona-Krise eine Chance, viel Geld zu machen.