Faktenfuchs: Herrmanns Aussagen zur Arbeitslosenquote im Check

Die Behauptung:

Joachim Herrmann, CSU: “Die Fakten sind zunächst einmal, dass auch in dieser Krisensituation nach wie vor Bayern noch die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer hat und wir immer noch im Wirtschaftswachstum stärker sind als andere Länder.”

Richtig oder falsch?

Die Arbeitslosenquote, die Hermann nennt, ist richtig. Auch seine Aussage zum Wirtschaftswachstum stützt sich auf korrekte Zahlen - er lässt aber auch Kontext weg.

Die Fakten:

Es stimmt, dass Bayern im Vergleich aller Bundesländer die niedrigste Arbeitslosenquote hat. Im August 2023 lag sie laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bei 3,5 Prozent. In Baden-Württemberg lag sie bei 4,1 Prozent, in NRW bei 7,4 Prozent und am höchsten in Bremen mit elf Prozent. Die bundesweite Arbeitslosenquote lag im August 2023 bei 5,8 Prozent.

Herrmann spricht auch das bayerische Wirtschaftswachstum an, das sich in der Veränderungsrate des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) widerspiegelt.

Bayerns BIP lag 2022 bei 2,1 Prozent Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr. Laut Herrmann ist Bayern beim Wirtschaftswachstum stärker als andere Länder. Das stimmt insofern, als das BIP im Jahr 2022 in neun Bundesländern niedriger war als in Bayern.

Allerdings: In den restlichen sechs Bundesländern lag die Veränderungsrate des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts höher als in Bayern - teils deutlich. In Bremen lag das BIP 2022 bei 5,1 Prozent. Bundesweit hat Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent.