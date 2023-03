"Herr Habeck, ich hätte Sie gerne mal hier zum Hobeln!"

Kongress Zukunft Handwerk mit erfolgreicher Premiere

Nach Pilotprojekten in diesem Jahr soll der Roboter dann nächstes Jahr im März auf den Markt kommen. Und in München findet dann wieder die Internationale Handwerksmesse statt. Genau wie der Kongress Zukunft Handwerk, der dieses Jahr das erste Mal veranstaltet wurde. An den ersten drei Tagen parallel zur Messe, mit Vorträgen und Ausstellern vor Ort. Die Premiere, heißt es, sei erfolgreich verlaufen.