Herbstgutachten: Deutsche Wirtschaft wächst langsamer

Gegenüber dem Frühjahrsgutachten erwarten die Forscher einen Rückgang beim Wirtschaftswachstum um 0,5 Punkte. Das Bruttoinlandsprodukt soll also nicht mehr um 2,2 Prozent, sondern nur noch um 1,7 Prozent steigen.

Internationale Risiken und starke Inlandsnachfrage

Mit Donald Trump und seinen Strafzöllen sind die Risiken auch für die deutsche Wirtschaft inzwischen gestiegen. Die Abhängigkeit vom Welthandel und von den Exporten ist aber nicht mehr so hoch wie früher, weil der Aufschwung im Inland stärker geworden ist.

Die meisten Wirtschaftsforscher hatten bereits für das vergangene Jahr eine Abkühlung erwartet, sie waren damit zu pessimistisch. Stattdessen ging der Aufschwung nahezu unvermindert weiter. Doch in diesem Herbst sind die negativen Vorzeichen deutlicher. Neben den Unsicherheiten im Handel ist der Ölpreis gestiegen, der den Konsum der Verbraucher belastet. Die Notenbanken kündigten steigende Zinsen an, was eine Wachstumsbremse wäre.

Keine Rezession erwartet

Mit einer echten Rezession, bei der die Wirtschaftsleistung mehrere Quartale in Folge zurückgeht, rechnen die Forschungsinstitute nicht. Einen solchen Einbruch gab es seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Damals waren es die Folgen der Finanzkrise, die von den Ökonomen nicht gesehen wurden. Auch die schnelle Erholung kam dann überraschend. Und einen so langen Aufschwung wie diesen hat auch niemand vorhergesagt.