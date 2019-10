Trotz Thomas-Cook-Pleite: Schnäppchen in Herbstferien möglich

Der Engpass von Reiseangeboten ist vorbei, den es nach der Insolvenz von Thomas Cook mit deutschen Marken wie Neckermann und Öger Tours gegeben hatte, heißt es bei mehreren Online-Vergleichsportalen. Auch bei den Preisen hat sich die Lage normalisiert. Wer jetzt kurzfristig in den bayerischen Herbstferien noch verreisen will, findet genug Auswahl, sagt Thomas Bösl von rtk, der größten Reisebürokooperation in Deutschland mit Sitz in Burghausen.

"Wer sich flexibel zeigt etwa bei Abflughafen und Hotel, kriegt genauso Schnäppchen wie vor der Thomas-Cook-Pleite." Thomas Bösl, Reisebürokooperation rtk

Reisebüros: Kundengelder müssen sicher sein

Die Reisebüros hatten in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun, die Thomas-Cook-Kunden zu informieren und einen anderen Urlaub zu buchen. Und jetzt ist klar: Trotz Insolvenzversicherung werden die Betroffenen nur einen Teil ihrer geleisteten Zahlungen zurückerhalten, weil der Versicherer nur Schäden von insgesamt höchstens 110 Millionen Euro haftet. Das sorgt für Frust. Der rtk-Vorsitzende Bösl hält es deshalb für dringend notwendig, dass die Politik hier was ändert.

"Kundengelder müssen abgesichert sein – und das nicht nur bei Pauschalreisen, sondern auch bei Flügen." Thomas Bösl, Reisebürokooperation rtk

Zahlt Berlin bei Thomas Cook?

Ob bei den Thomas-Cook-Geschädigten am Schluss der deutsche Staat die nicht von der Versicherung gedeckte Summe ausgleicht, ist unsicher. Laut Gutachtern des Bundestags hat es die Regierung versäumt, die Haftungssumme mit der Zeit anzugleichen. Ob sich daraus ein Anspruch an den Staat ergibt, bleibt aber unklar.

Unterstützung aus Brüssel

Das Europaparlament hat in dieser Woche ebenfalls einen besseren Schutz für Urlauber gefordert. Garantiefonds oder Versicherungsverträge von Fluggesellschaften sollten dafür in die EU-Bestimmungen zu Fluggastrechte aufgenommen werden, heißt es in einer angenommenen Resolution.