Hep wird neuer Sponsor des Challenge Roth

Das Thema Nachhaltigkeit spielt für Challenge-Chef Felix Walchshöfer nach eigenen Angaben schon immer eine wichtige Rolle. "Ich glaube, wir sind Weltführer, was Nachhaltigkeit bei Triathlon-Events angeht", sagt Walchshöfer. So werden zum Beispiel Merchandising-Produkte größtenteils in Roth produziert, plastikfrei verpackt und klimaneutral verschickt.

Solarstrom für den Challenge vorstellbar

Mit dem Solarparkbetreiber "Hep – there is no planet b" habe der Challenge nun einen Partner, der helfen könne im Bereich Nachhaltigkeit weiterzukommen, so der Challenge-Chef. Wie das konkret aussehen könnte, will Walchshöfer noch nicht verraten. Vorstellbar wäre aber beispielsweise, den Festplatz inklusive Stadion beim Challenge Roth mit Sonnenstrom zu versorgen.

"Das ist nicht nur Greenwashing, der gewonnene Strom soll auch verwendet werden. Da haben wir ganz spannende Sachen in der Schublade." Felix Walchshöfer, Challenge Roth

Profi-Triathleten unter Vertrag

Die Partnerschaft soll für die nächsten drei Jahre bestehen mit Option auf Verlängerung. Die Firma "Hep – there is no planet b" betreibt weltweit Solarparks – finanziert durch deutsche Anleger. Zur Vorstellung des baden-württembergischen Geldgebers waren die Spitzen-Triathleten Laura Philipp und Sebastian Kienle angereist. Die beiden starten für das Triathlon-Team von Hep. "Ich glaube, unser Sport hat das Potenzial noch nachhaltiger zu werden und vielleicht ist das ein erster Schritt", sagt die Triathletin Laura Philipp. Auch Sebastian Kienle ist überzeugt, dass erneuerbare Energien in Zukunft dafür sorgen werden, dass die Menschen ihren Lebensstil weiter pflegen können.