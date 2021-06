Helfer vor Gericht: Automanager Ghosns Flucht aus Japan

US-Fluchthelfer geständig

Vater und Sohn haben vor Gericht ihre Mittäterschaft an der spektakulären Flucht des Automanagers aus Japan eingestanden. Sie sagten am Montag vor dem Bezirksgericht in Tokio aus und bestritten die ihnen zur Last gelegten Vorwürfe nicht. Sie waren von Japan per Haftbefehl gesucht, im Mai vergangenen Jahres in den USA festgenommen und Anfang März nach Japan ausgeliefert worden. Ein dritter mutmaßlicher Fluchthelfer aus dem Libanon ist weiterhin flüchtig.

Ghosn soll Firmenkapital veruntreut haben

Der Automanager war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die Justiz wirft ihm unter anderem vor, private Verluste auf den Autohersteller Renault-Nissan übertragen zu haben, sowie Firmenkapital zweckentfremdet zu haben.

Auch in Frankreich laufen Ermittlungen gegen Ghosn. Dabei geht es unter anderem um die möglicherweise illegale Finanzierung zweier rauschender Feste auf Schloss Versailles.