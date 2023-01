Heizöl wieder billiger: Was den Preis bestimmt

Wenn dieses Jahr über gestiegene Energiepreise diskutiert wurde, ging es vor allem um das Erdgas und Strom. Eine deutlich geringere Rolle spielte das Heizöl, doch auch hier waren die Preisausschläge erheblich. Gerade haben sich die Preise wieder etwas beruhigt – bewegen sich aber immer noch auf sehr hohem Niveau.

Zwischen gut 80 Cent und deutlich über zwei Euro kostete in diesem Jahr der Liter Heizöl in Deutschland. In den Sommermonaten lag er im Mittel in etwa bei 1,55 Euro. Ab Oktober sank der Heizölpreis dann wieder deutlich. Momentan kostet der Liter rund 1,25.

Rohöl beeinflusst Heizölpreis mit am stärksten

Wie wird es nun weitergehen? Diese Frage beschäftigt so gut wie jeden Nutzer einer Ölheizung und ist in etwa so schwer zu beantworten wie die Frage nach dem Dax-Stand im kommenden März. Ein paar zentrale Einflussfaktoren lassen sich aber betrachten.

Ganz wesentlich ist zum Beispiel der Rohölpreis, der zuletzt deutlich sank und gerade bei rund 80 Dollar für das Barrel liegt. Unklar ist hier noch, wie sich die weiteren Sanktionen und die Preisdeckel auf russisches Öl auswirken werden. Angesichts von Rezessionssorgen weltweit könnte sich die Nachfrage aber weiterhin in Grenzen halten und damit auch die Ölpreise drücken. Anders würde es jedoch laufen, wenn sich die chinesische Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Beschränkungen besser schlägt als erwartet.

Sinkende Gasnachfrage drückt den Heizölpreis

Auch mit dem Gasmarkt gibt es einen Zusammenhang. Vor allem Industriebetriebe können häufig zwischen verschiedenen Energieträgern wählen. Weil Erdgas an den Spotmärkten gerade wieder deutlich günstiger zu haben ist – wenn auch immer noch auf hohem Niveau – ist die Nachfrage nach Heizöl als alternativer Energieträger gesunken. Allerdings kann sich das am gerade extrem volatilen Erdgasmarkt schnell wieder ändern. Beispielsweise, wenn es wieder deutlich kälter wird und viel Erdgas verbraucht wird.

Auch Wetter steuert die Nachfrage nach Heizöl

Sollte der Winter kälter werden als von den über vier Millionen Besitzern von Ölheizungen in Deutschland eingeplant, müssen einige von ihnen früher Heizöl nachbestellen. Das könnte die Preise nach oben ziehen. Ebenso kann die Kältewelle in den USA einen gewissen Einfluss erlangen, da es Förderung und Export von Öl in einigen Regionen erschwert.

Diesel und Heizöl - mehr oder weniger gleiche Produkte

Einfluss auf den Heizölpreis hat auch der Dieselpreis, denn eigentlich handelt es sich dabei um das gleiche Produkt. Steigt also die Nachfrage nach Diesel, beispielsweise in der Reisezeit, kann das auch Heizöl verteuern – muss aber nicht. Das zeigten beispielsweise die vor allem früher häufig sinkenden Heizölpreise in der Sommerzeit. Dort überwog dann offenbar der Effekt, dass die Heizöllieferanten eine halbwegs sinnvolle Auslastung erreichen und mit günstigen Preisen Kunden zum Kauf motivieren wollten.

Deutlich größer ist allerdings gerade der Einfluss der Raffineriekapazitäten. Im Gegensatz zu Benzin werden in Deutschland nicht genügend Diesel und Heizöl hergestellt. Größere Mengen kamen unter anderem aus Russland, die jetzt weggefallen sind. Außerdem waren in diesem Jahr Raffinerien in Deutschland und Österreich zeitweise nicht in Betrieb. Ersatz sollte unter anderem aus den USA kommen. Dort allerdings wird gerade über Exportbeschränkungen für Diesel nachgedacht, da die Vorräte stark geschrumpft sind.

Rohöl wird vor allem in Dollar gehandelt

Nicht zu vernachlässigen ist auch der Wechselkurs zum Dollar, denn Rohöl wird im Wesentlichen in Dollar abgerechnet. Das wirkt sich dann auch auf den Heizölpreis aus. Dem erheblichen Wertverlust zwischen Januar und Oktober stand danach wieder ein deutlicher Aufwärtstrend des Euro gegenüber – mit der entsprechend preisdämpfenden Auswirkung aufs Heizöl.

Heizölkauf ist letztlich eine Rohstoffspekulation

Was bedeutet das nun für das eigene Einkaufsverhalten? Ableiten kann man daraus vor allem, dass es so gut wie unmöglich ist, den optimalen, also günstigsten Zeitpunkt für den Heizölkauf zu treffen. Am Ende ist jedes Herauszögern der Heizölbestellung und jeder vorgezogene Kauf eine Rohstoffspekulation. Und da muss jeder seine Wette auf steigende oder fallende Preise mit sich selber "auskarteln".