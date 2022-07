Heizöl und Holzpellets: Kaufen oder warten?

Um es vorwegzunehmen, den richtigen Zeitpunkt für den Heizöl-Kauf abzupassen, ist in diesem Jahr besonders schwer. Während bei Gas immer neue Höchststände erreicht werden, schwankt der Ölpreis beträchtlich. Am 19. Mai war der Durchschnittspreis für 100 Liter auf rund 123 Euro gefallen, legte dann aber bis Mitte Juni auf 149 Euro zu, um nach einer kurzen Verschnaufpause Mitte Juli stabil bei 150 Euro zu verharren.

Heizölmarkt mit extremen Schwankungen

Das Vergleichsportal "HeizOel24" spricht von einem Heizölmarkt extrem, bei dem es Kaufchancen gibt, die auch schnell wieder weg sind. Verschiedene Faktoren tragen dazu bei. Jedenfalls sind die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geringer als bei Gas. So sanken die Preise, nachdem sich Rohöl Anfang Juli verbilligte und das Barrel Nordseeöl kurzzeitig unter die 100 Dollar Marke rutschte. In Folge dessen schoss die Nachfrage der Hausbesitzer nach Heizöl in die Höhe. Die Preise stiegen und koppelten sich von den internationalen Rohstoffmärkten ab, schreibt das Portal, und sind nun so hoch wie seit Ende März nicht mehr. Ob und wann sie sinken, ist kaum vorhersehbar. Damit ist es noch schwerer, den richtigen Zeitpunkt für den Kauf zu erwischen.

Angst vor Rezession bremst den Preisauftrieb

Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, ist schwierig vorherzusagen. Viel macht dabei aus, ob sich die Gaskrise weiter zuspitzt. Dann sehen sich nämlich auch Industriekunden gezwungen, wieder stärker auf Öl oder Gasöl umzusteigen. Das würde die Preise nach oben treiben. Gleichzeitig könnte die Gaskrise aber auch die Wirtschaft in Deutschland und anderen Ländern in eine Rezession stürzen. Dann würden Produktion und Konsum zurückgehen und das würde auch den Ölpreis unter Druck setzen. Auch die Sorge vor einem erneuten Lockdown in Shanghai wegen mehrerer Corona-Infektionen dort könnte den Preis drücken. Erschwert wird der Preisabschwung durch den schwachen Euro, da Öl und Ölprodukte in Dollar abgerechnet werden.

Verbraucherschützer: Ordern bis zum Ende der Sommerferien

Im Moment halten sich die Verbraucher mit Orders zurück. Sie beobachten den Markt aber ganz genau. Dabei empfehlen Experten wie das Portal "FastEnergy" sicherheitsorientierten Verbrauchern, nicht allzu lange zu warten. Das Bestellaufkommen habe in den letzten Wochen stark angezogen. Das führe zu Lieferzeiten von bis zu zehn Wochen. Deshalb sollten Verbraucher einen Blick in den Öltank werfen. Verbraucherschützer warnen davor, jetzt panisch zu reagieren. Eine Frist sollte man aber berücksichtigen und bis spätestens Ende der Sommerferien eine Öllieferung ordern. Immerhin habe man es selbst in der Hand, ob und wann Heizöl geliefert wird. Gaskunden machen sich hier andere Sorgen. Ein Versorgungsengpass bei Öl droht jedenfalls nicht.

Holzpellets bei Höchstständen

Auch die Preise für Holzpellets sind deutlich gestiegen und haben ein Allzeithoch erreicht. Über Jahre glichen sich die Preise der Witterung an. Im Herbst und Winter während der Heizsaison waren sie teurer, im Frühjahr und Sommer günstiger. Seit dem Sommer 2021 sind die Preise nun explodiert. Kostete die Tonne Holzpellets vor einem Jahr 200 Euro, verdoppelte sich der Preis bis Mitte Juni auf 400 Euro und überschritt in der zweiten Juli-Woche die 600 Euro-Marke. Experten wie das Portal "HeizPellets24" raten aber trotzdem zum Kauf, da der Energieinhalt in Kilowattstunden höher sei und die Beschaffung günstiger als bei Heizöl. Allerdings nimmt die Zahl der Heizungen immer weiter zu, nachdem viele Verbraucherinnen und Verbraucher angefangen haben, ihre Gas-Heizkessel auszutauschen.