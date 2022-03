Heizkostenzuschuss klammert viele Bedürftige in Bayern aus

Empfänger von Wohngeld sollen einen einmaligen Zuschuss zu ihren Heizkosten in Höhe von 270 Euro bekommen. Ein Zwei-Personenhaushalt 350 Euro und berechtigte Studierende und Azubis einmalig 230 Euro. Sozialverbände und Experten aus Bayern begrüßen die Maßnahme, sie gehen ihnen aber nicht weit genug.

Viele Geringverdiener gehen bei Heizkostenzuschuss leer aus

Es sind vor allem die, die gerade zu viel verdienen, um Wohngeld zu beantragen, aber wegen der steigenden Energiekosten immer weniger zum Leben haben. Sie profitieren nicht von der Einmalzahlung der Bundesregierung - vom neuen Heizkostenzuschuss. Der richtet sich nur an Bezieher von Wohngeld. Es bräuchten aber deutlich mehr Menschen in Bayern Hilfe bei den Heizkosten, so der Sozialverband Bayern VdK.

Dem Verband zufolge seien das vor allem Rentner, Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen und Kurzarbeiter. Die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher sagte dem BR, es sei eine schlimme Situation, wenn Frauen mit Kindern oder Ältere in ungeheizten Zimmern säßen oder früher ins Bett gehen, um die Heizung abzudrehen. Der VdK hat ausgerechnet, dass etwa neun Prozent aller deutschen Haushalte derzeit ihre Wohnung nicht adäquat heizen können.

Lieber essen oder heizen?

Vor einer Energiepreisspirale warnt der Landesverband Bayern des Deutschen Mieterbundes. Sprecherin Monika Schmid-Balzert betont, der jetzt geplante Zuschuss von 270 Euro sei besser als nichts, er sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn schon jetzt gebe es immer wieder Fälle, wo Mieter überlegen, ob sie essen oder heizen sollen.

Sie weist darauf hin, dass die Kosten für viele Mieter in Bayern weitaus höher steigen werden, als einmalige Zuschüsse das abfangen können. Es liege ihr schwer im Magen, dass mit dem Heizkostenzuschuss nur die niedrigen Einkommensstufen bedacht werden. Betroffen seien immer mehr auch mittlere Einkommensschichten, Familien mit Kindern in der Mitte der Gesellschaft. Es bedürfe weiterer Maßnahmen, um die Verbraucher zu entlasten, so Schmid-Balzert.

Viele Familien mit Kindern in Bayern beantragen kein Wohngeld

Es gibt aber noch ein anderes Problem: Sowohl der Landesverband Bayern des Deutschen Mieterbundes, der Mieterverein München als auch die Caritas Bayern beobachten, dass viele Menschen, die eigentlich Anspruch auf Wohngeld haben, das nicht beantragen. Es herrsche landläufig die Meinung, dass nur unterste Einkommensgrenzen Anspruch auf Wohngeld haben.

"Das ist aber gar nicht der Fall. Das hängt ganz stark vom Einkommen, von der Wohnungsgröße und von der Haushaltsgröße ab. Und da fallen mehr Haushalte darunter als der Meinung sind, dass sie Wohngeld beantragen könnten", so Mieterbund-Sprecherin Schmid-Balzert. "Wer nichts fordert bekommt natürlich auch nichts vom Staat", fügt Mietrechtsexperte Volker Rastätter vom Mieterverein München hinzu. Und Caritas-Sprecher Tobias Utter erklärt, dass es oft daran liege, dass Familien, die Kinderzuschläge beziehen, gar nicht wüssten, dass sie gleichzeitig auch Wohngeld beantragen können. Hier empfehlen die Experten dringend, sich nochmal schlau zu machen.

Extreme Verteuerung der Energiekosten

Die Mietexperten raten außerdem dazu, vernünftig zu lüften und zu heizen und wenn möglich bereits jetzt Rücklagen für den kommenden Winter zu bilden. Denn die Preissteigerungen wegen des Ukraine-Kriegs seien aktuell noch gar nicht bei den Mietern angekommen. "Das ist eine extreme Verteuerung der Energiekosten, deren Ende wir noch gar nicht absehen können, weil wir nicht wissen, wie das mit dem Ukraine-Krieg und mit den Sanktionen gegen Russland weitergeht", so Mietrechtsexperte Volker Rastätter.

Heizkostenzuschuss soll automatisch gezahlt werden

Positiv dagegen beurteilt der Landes-Caritasverband Bayern die Verdopplung des Heizkostenzuschusses von den ursprünglich geplanten 135 Euro auf 270 Euro. Das helfe Wohngeldbeziehern in Bayern unkompliziert und substantiell, besonders weil der Zuschuss nach den Informationen des Verbandes automatisch ausgezahlt werden soll, ohne das ein Antrag gestellt werden muss. Dennoch warnt der Verband davor, die Auszahlung bis in den Winter hinauszuzögern. Das Geld müsse schnell bei den Menschen ankommen, so der Caritasverband Bayern.

Experten fordern weitere Maßnahmen

Damit Verbraucher bei den steigenden Energiekosten auch längerfristig entlastet werden, schlagen Sozialverbände und Mietexperten vor, künftig bei der Höhe des Wohngelds nicht mehr die Kalt- sondern die Warmmiete heranzuziehen. Der Sozialverband Bayern VdK fordert zudem, dass viele Leistungen, zum Beispiel auch Zuschüsse für steigende Energiekosten, in einer Art Kindergrundsicherung zusammengefasst und mit dem Kindergeld ausgezahlt werden. Damit würden vor allem Familien mit Kindern entlastet werden.