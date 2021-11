Heizkostenverordnung: Mehr Transparenz - aber höhere Kosten?

Der Energieverbrauch soll künftig aus der Ferne ablesbar sein. Angestrebt wird eine digitale Erfassung der Kosten für Heizung und Warmwasser, die dann jeden Monat zur Verfügung stehen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen so ihr Heizverhalten besser anpassen können, CO2-Emissionen einsparen und auch ihren Geldbeutel schonen - so das Ziel der neuen Heizkostenverordnung der scheidenden Bundesregierung.

Bundesrat will neue Heizkosten-Verordnung früher überprüfen

Der Bundesrat stimmte jetzt zwar zu, verlangte aber, die Regelung schon nach drei statt nach fünf Jahren zu überprüfen. Die Länderkammer hat nämlich Sorge, dass zusätzliche Kosten für Mieterinnen und Mieter entstehen können.

Verbraucherschützer befürchten deutliche Mehrkosten für Mieter

Kritik kommt vom Mieterbund, der eine Kostenexplosion für neue oder nachgerüstete Zähler an den Heizkörpern befürchtet. Die Vermieter können die notwendigen Geräte entweder selbst aufstellen oder bei Dienstleistern mieten, die zugleich die Abrechnung machen. Ein Wechsel des Dienstleisters soll problemlos möglich sein aus Gründen des Wettbewerbs. Abgelesen wird außerhalb der Wohnung, zum Beispiel im Treppenhaus.

Zum Artikel: Mit diesen Lifehacks können Heizkosten gespart werden

Heizkostenverordnung mit Ausnahmen

Ob die Preisbefürchtungen berechtigt sind, soll nach drei Jahren gesetzlich überprüft werden mit einer Evaluierung von möglichen Zusatzkosten. Nach wie vor wird aber nur ein Teil der Energie nach dem tatsächlichen Verbrauch in der Wohnung abgerechnet. So müssen Mieter sich auch am Betrieb der zentralen Heizungsanlage beteiligen und an Brennstoffkosten je nach Wohnungsgröße.

Ausgenommen von der neuen Heizkostenverordnung bleiben unter anderem Wohnungen mit Etagenheizungen sowie Wohnheime für Studenten, Ältere und Pflegebedürftige. Wer nur eine sogenannte Einliegerwohnung im eigenen Haus vermietet, kann ebenfalls wie bisher abrechnen.

EU-weite Umstellung auf digitale Heizkosten-Erfassung und -Abrechnung

Die Bundesregierung folgt mit der Heizkostenverordnung der Energie-Effizienz-Richtlinie der EU, die Verbrauchern einen besseren Überblick über ihren häuslichen Verbrauch verschaffen will. Der hat einen wesentlichen Anteil am klimaschädlichen CO2-Ausstoß und könnte nach Meinung von Experten deutlich reduziert werden.

Dazu wären aber viele zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung und klimafreundliche Heizungen notwendig. Auch Sparvorschläge sollen Verbraucher an die Hand bekommen, etwa durch einen Durchschnittsverbrauch oder den Vergleich mit dem Vorjahr.

Gasetagen-Heizungen bleiben ausgenommen

Gerade die besonders umweltschädlichen Gasetagen-Heizungen und elektrische Wasser-Boiler in vielen Altbauten bleiben aber weiterhin ausgenommen von der Heizkostenverordnung. In diesem Modell zahlen Mieterinnen und Mieter einfach ihre Gas- und Stromrechnung beim Energieversorger, mit dem sie einen individuellen Vertrag haben. Für den Vermieter ist das bequem, und es muss auch keine Ablesefirma bezahlt werden. Verbrauch und CO2-Ausstoß sind dabei aber höher als bei zentralen Lösungen für mehrere Wohnungen.

Gegenüber Zentralheizungen haben Etagenheizungen erhebliche Nachteile bei Energie-Effizienz. Sie sind außerdem wartungsanfällig und lassen sich schlecht mit alternativen und umweltfreundlichen Konzepten wie Solarthermie oder Wärmepumpen kombinieren.