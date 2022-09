Heizkosten sparen? Was in Mietshäusern zu beachten ist

Hohe Nachzahlung und teurere Vorauszahlungen kommen 2023 auf einen Schlag

Die Vermieter müssen hier also erst einmal in Vorleistung gehen, was auch für sie teuer werden kann, vor allem, wenn es um mehrere Objekte geht. Bei sehr vielen Wohnungen wie von Genossenschaften und Immobiliengesellschaften drohen sogar ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten bis hin zur Insolvenz.

Das teurere Gas und Heizöl wird bis zur nächsten Jahresabrechnung vom Vermieter vorgestreckt und muss dann auf einen Schlag von den Mietern abgelöst werden für das vorangegangene Jahr. Hinzukommen die deutlich höheren Monatsabschläge, in denen sich die Preiserhöhungen des laufenden Jahres widerspiegeln und für die Folgezeit. So rechnet der Chef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, inzwischen mit dauerhaft hohen Energiepreisen. Die sogenannte zweite Miete, wie die Nebenkosten gern genannt werden, war auch in der Vergangenheit häufig schon ein wesentlich größerer Preistreiber als die Nettokaltmiete.