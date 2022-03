Heizen mit Holz: Wirklich eine Alternative zu Öl und Gas?

Holz könnte das Heizmittel der Stunde sein. Während Öl und Gas von Importen unter anderem aus Russland abhängig sind, ist Holz ein Rohstoff, den es auch in Deutschland gibt. Obendrein ist Holzenergie rentabel: Pellet- und Biomasse-Heizungen werden über verschiedene Bundes- und Landesprogramme gefördert, da es sich bei Holz um einen nachwachsenden Rohstoff handelt.

Versorgungssicherheit über Klimaschutz?

Das schlägt sich nicht nur auf die private Heizkostenabrechnung nieder, sondern auch auf die deutsche Wirtschaft. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Je stärker wir uns auf eigene Energiequellen stützen und je stärker diese eigenen Energiequellen nicht durch Importe abhängig sind, umso souveräner agieren wir."

Auf die Frage, ob Versorgungssicherheit aktuell wichtiger sei als Klimaschutz, sagte Habeck: "Im Zweifel ist das so." Das lässt sich nicht nur anwenden auf die Energieversorgung durch Öl, Kohle oder Atomkraft, sondern auch auf Holz. Heizen mit Holz ist nämlich nur bedingt klimafreundlich.

Zum Artikel "Ukraine-Krieg: Brennholz könnte teurer werden"

Umweltbundesamt rät von Heizen mit Holz ab

Das hat mehrere Gründe. Im Februar 2022 gab das Umweltbundesamt (UBA), die oberste Fachbehörde für Umweltfragen, bekannt: Mit Holz zu heizen verursacht inzwischen mehr Feinstaub als der Verkehr.

Gerade heimische Kamine und Kachelöfen, für die Feinstaubfilter bislang gesetzlich nicht vorgeschrieben sind, stellen eine beachtliche Belastung für die Luftqualität dar – dort entsteht bei der Verbrennung nämlich nicht nur Feinstaub, sondern auch Stickstoffoxide und andere schädliche Gase. Das UBA fordert darum einen Stopp neuer Investitionen in Holzheizungen.

Nachhaltig beziehbares Holz ist begrenzt

Kritiker der Holzenergie argumentieren jedoch, dass die mangelnde Klimafreundlichkeit nicht erst beim Verbrennen anfängt, sondern bereits im Wald. Denn nachhaltig beziehbares Holz aus der Region ist begrenzt. Der deutsche Wald wird in seiner Funktion als Kohlenstoffspeicher durch die steigende Holznachfrage geschwächt.

Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) veröffentlichte diese Woche Satellitendaten, die zeigen: Baumverluste in Deutschland sind erheblich größer als angenommen, die Wälder durch Trockenheit, Gewitterstürme und Parasiten bereits erheblich geschwächt. Kritiker der Holzenergie wie der Bund Naturschutz oder die Deutsche Umwelthilfe appellieren darum dafür, weniger Holz zu verbrennen, den Wald weniger zu nutzen und ihn naturnah umzubauen – zum Beispiel zu umweltstabileren Mischwäldern..

Schonende Forstwirtschaft ist der Schlüssel

Doch Fachverbände für Holzenergie halten dagegen, dass in bewusst nachhaltig bewirtschafteten Wäldern mehr Wald nachwächst als Holz geerntet wird. Entsprechend würde mehr CO2 gebunden als durch energetische Holznutzung frei werde. Gegen diese nachhaltige Forstwirtschaft spreche also nichts, sagt beispielsweise das Bündnis proHolz Bayern, schon gar nicht wenn das Holz anschließend in regional ansässigen Unternehmen - kleinen Biomasseheizwerken etwa - verbrannt und in Wärme und Energie umgewandelt werde.

Hoffnungsträger Biomasseheizwerk

Dort werde nämlich kein Wertholz verheizt, sondern Rest- und Schadholz, das ohnehin nicht anders verarbeitet werden könne, führt Sebastian Henghuber, Vorstand der Irschenberger MW Biomasse AG aus. Die AG ist ein Zusammenschluss regionaler Forst- und Landwirtschaften und wurde 2019 mit dem Nachhaltigkeitspreis für das Oberland ausgezeichnet.

Früher, erklärt Henghuber weiter, wurden solche Äste einfach zusammengeschoben und noch im Wald verbrannt. Da sei die Verfeuerung in der Hackschnitzelanlage, bei der so Energie gewonnen wird, deutlich sinnvoller. Dem stimmen auch Umweltschutzverbände zu – sofern das Material aus der Region, am besten aus einem Umkreis von 10 – 40 km stammt.

Bayerns Forsten: Schon an der Kapazitätsgrenze?

Holz ist also vor allem dann nachhaltig, wenn es regional und nicht aus Importen bezogen wird. Doch ist das in jeder Region möglich? Für den Standort Bayern gelangen Experten zu unterschiedlichen Ergebnissen: Der Bund Naturschutz in Bayern sieht die hiesigen Wälder bereits an der Kapazitätsgrenze.

Forschende der Hochschule Weihenstephan vom Institut für Ökologie und Landschaft wollen hingegen bislang nicht von einer Übernutzung der bayerischen Wälder sprechen – regelmäßige Waldinventuren würden das belegen.

Klare Klimabilanz-Prognose für Holzenergie

Worin sich alle Seiten jedoch einig sind: Ein sorgfältiges Monitoring und eine Umstrukturierung hin zu umweltstabilen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern sollte in jedem Fall das Ziel sein. Denn dass sich die Aufnahme und Abgabe von CO2 die Waage halten, soll gewährleistet werden angesichts des Klimawandels.

Auch das Umweltbundesamt prognostiziert: Wird den Wäldern mehr Holz zum Heizen entnommen als nachwächst, wird sich die Klimabilanz von Holzenergie weiter verschlechtern. Das UBA rät darum sogar, in Zukunft ganz darauf zu verzichten, mit Holz zu heizen.