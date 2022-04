Heizen 2021/2022: Weniger Energieverbrauch, aber höhere Kosten

Die Heizperiode 2021/2022 war etwas wärmer als die im Vorjahr. Deswegen haben die meisten Haushalte wohl auch etwas weniger Energie zum Heizen verbraucht. Die beiden Verbraucherportale Verivox und Check 24 gehen davon aus, dass drei bis vier Prozent weniger Heizenergie benötigt wurde. Allerdings bedeutet das nicht, dass dafür weniger bezahlt werden musste.

Für Ölheizungen etwa 80 Prozent höhere Kosten

Wer mit Öl heizt, hat in diesem Winter rund 80 Prozent höhere Kosten zu begleichen als im Winter 2020/2021. Zu diesem Ergebnis kommen Verivox und Check24 ziemlich einheitlich. Das gilt aber nur dann, wenn der Heizöltank auch in der jeweiligen Periode zu den dann gültigen Preisen gefüllt wurde. Verivox orientiert sich dabei beispielsweise, nach eigenen Angaben, an den Heizölpreisen, die das Statistische Bundesamt ermittelt hat.

In der Durchschnittsrechnung für einen Musterhaushalt mit einem Energieverbrauch von 20.000 Kilowattstunden kostete das Heizen damit rund 1.600 Euro in diesem Winter. In der vergangenen Heizperiode waren es, den beiden Portalen zufolge, nur etwa 900 Euro.

Aber: Wer seinen Heizöltank beispielsweise zu Schnäppchenpreisen 2020 gefüllt hatte und seitdem noch nicht nachtanken musste, ist immer noch äußerst günstig unterwegs und hat gar keine Preissteigerung. Wer sich aber zu einem anderen Zeitpunkt, zu schlechteren Konditionen, Heizöl liefern ließ, hat dagegen eine ganz andere Vergleichsrechnung.

Heizen mit Gas 15 bis 83 Prozent teurer

Bei der Gasrechnung sind sich die beiden Vergleichsportale lediglich in der Einschätzung einig, dass es teurer wurde im vergangenen Winter. Während Verivox von lediglich 15 Prozent mehr Kosten ausgeht, und sich dabei auf die durchschnittlichen Preise der Grundversorger bezieht, sieht Check24 83 Prozent höhere Gaskosten als im Winter 2020/2021.

Auch hier gilt aber, dass die Ausgaben für den einzelnen Haushalt sehr vom Vertrag mit dem Gasversorger abhängen. Wer 2020 einen Zweijahresvertrag abgeschlossen hat, hat keine Veränderung bei den Kosten zu erwarten – oder sogar eine leichte Senkung, da der aktuelle Winter ja etwas wärmer war. Wer allerdings von einem extrem günstigen Jahresvertrag für den Winter 2020/2021 in einen der sehr teuren Neuverträge für den Winter 2021/2022 wechseln musste, zahlt möglicherweise sogar das Drei- bis Vierfache an seinen Gasversorger.

Mieter sollten Rücklagen bilden

Wer die Verträge zu den Heizkosten aber nicht direkt selber im Blick hat, als Mieter beispielsweise oder in einer Eigentümergemeinschaft, der sollte vorsichtshalber mit größeren Nachforderungen bei der Nebenkostenabrechnung rechnen. Für 2021 erfolgt diese bis Ende 2022 und die für das laufende Jahr 2022 dann erst bis Ende 2023.

Der Mieterbund rät deshalb dazu, Rücklagen für diese Nachforderungen zu bilden. Auch wenn es immer, wie oben beschrieben, sehr individuell von den Verträgen mit dem Versorger abhängt oder den Konditionen auf dem Heizölmarkt zum Zeitpunkt des Tankens, was da auf den einzelnen Haushalt noch zukommt.